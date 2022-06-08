РФ погодилась на зустріч з Україною для вирішення зернового питання - Лавров

У РФ погодились на переговори по експорту українського зерна / УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

У Росії заявили про готовність провести чотиристоронню зустріч, аби вирішити питання експорту українського зерна по Чорному морю. Учасниками переговорів можуть стати Україна, Росія, Туреччина та ООН. Про це заявив голова російського МЗС Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

Лавров додав, що вважає це лише символічними переговорами, які "нічого не додадуть".

"Про додаткові зустрічі в Стамбулі - ми до таких зустрічей готові. Ми цінуємо зацікавленість ООН в тому, щоб якимось чином підключатися, позначити свою присутність. Але, відверто кажучи, крім якогось символізму, це нічого не додасть", - сказав Сергій Лавров.

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Що відомо про переговори

Раніше в Туреччині повідомили про переговори з Україною, Росією і ООН, на яких обговорюється безпечний експорту зерна з українських портів. Очікується, що сторони найближчими днями проведуть у Стамбулі засідання, щоб обговорити деталі "дорожньої карти".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може скористатися "зеленим коридором" та розпочати наступ на Одесу.

Пізніше у Туреччині заявили, що хочуть, аби їх "робота" у деблокаді Чорного моря була оплачена. У якості плати вони розглядають можливість купувати українське зерно зі знижкою у 25%.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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