Після розмови з Путіним: Ердоган подзвонив Зеленському

Зеленський і Ердоган / president.gov.ua

Президенти Туреччини та України Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський провели телефонні переговори.

Як повідомляє Anadolu Ajansı, лідери підняли питання безпечного вивезення зерна з нашої країни.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

За словами Ердогана, Туреччина бажає миру в Україні. Також він заявив, що його країна продовжує працювати над планом, який був підготовлений ООН щодо безпечного вивезення зерна на світовий ринок.

У своєму Twitter-акаунті Зеленський подякував Ердогану за підтримку.

"Подякував за висловлені співчуття з приводу чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку Туреччини. Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій", - пише президент.

У свою чергу президент Туреччини зазначив, що війна між Україною і Росією завершиться за дипломатичним столом і заявив про готовність надати підтримку, включаючи сприяння і посередництво, в Стамбульському процесі.

Переговори Ердогана і Путіна

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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