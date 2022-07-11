"Пора діяти": Ердоган звернувся до Путіна і зажадав забезпечити "зерновий коридор"

Ердоган і Путін / Колаж Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Він закликав його забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

Як пише TRT Haber, обговорювалася ситуація в Сирії, а також російсько-українська війна.

"Ердоган заявив, що пора діяти за планом ООН щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Він також повторив, що війна між Росією і Україною повинна бути завершена справедливими переговорами.

читайте такожЕрдоган анонсував термінові переговори із Зеленським і Путіним

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

Читайте також: