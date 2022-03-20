Російські окупанти вкрали 5 українських кораблів з десятками тисяч тонн зерна

Українські кораблі з зерном зникли / скріншот

З Бердянського морського порту зникли п'ять повних кораблів. Зазначається, що на суднах було кілька десятків тисяч тонн українського зерна. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на навантаженні 5 кораблів. Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо за митними документами, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами", - заявив Старух.

Губернатор сподівається, що скоро місце знаходження кораблів стане відомо. Однак є побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

"Зараз ми подивимося, корабель же віддає які коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх", - сказав він.

читайте такожРозкрита правда про психічні розлади ПутінаТим часом, 16 березня житель Бердянська розповів, що будівлі і територія порту захоплені російськими силами.

За його словами, судна під іноземними прапорами, завантажені українським зерном, 15 березня вивели на рейд Російський буксир.

"Для їх супроводу росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали і відпустили", - додав він.

Крім того, відомо, що російські загарбники окупували міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади. В місті панує Росгвардия.

Нагадаємо, білоруські війська підходять до кордону і спробують її перейти. Територію України вже покинули білоруські дипломати.

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