Путін запропонував "зерновий коридор" через захоплене Приазов'я і Білорусь

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін прокоментував питання вивезення українського зерна на світові ринки.

При цьому він запропонував вивозити зерно через порти, які знаходяться під контролем України на Чорноморському узбережжі. "Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розміновують, і нехай кораблі з зерном виходять з порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без всяких проблем в міжнародні води", - підкреслив він в ефірі росТБ.

За словами президента РФ, Україна повинна розмінувати порти і підняти з дна Чорного моря кораблі, які були "спеціально затоплені, щоб утруднити вхід в ці порти на півдні України". Він також стверджує, що окупанти нібито не будуть користуватися ситуацією розмінування для того, щоб зробити якісь атаки з моря.

"Друге - існує інша можливість. Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - знаходяться під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, в тому числі, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування. Ми створимо необхідну логістику", - говорить російський президент.

Разом з тим він вважає найпростішим і найдешевшим варіантом вивезення українського зерна через Білорусь.

"Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі. Президент Білорусі ставить питання саме так. Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб - через Білорусь", - додав Путін.

читайте такожУ Туреччині розповіли про підготовку Києвом, Москвою та ООН "зернового коридору" з українських портів

Нагадаємо, раніше відбулися переговори між Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом.

Турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.

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