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"Дим іде досі": ЗСУ вдарили по базі окупантів у Мелітополі - мер

20 серпня 2022, 08:30

Іван Федоров повідомив, що російські загарбники намагаються приховати факт влучання українських снарядів. Вони видають вибухи за роботу своєї системи ППО.

Мелітополь
У центрі Мелітополя прогримів вибух / Фото з відкритих джерел

У ніч на суботу, 20 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За попередніми даними, сталося влучання українських снарядів в російську військову базу в районі аеродрому.

Як повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров, російські окупанти намагаються приховати факт влучання українських снарядів. Вони видають вибухи за роботу своєї системи ППО. Однак оприлюднені відео свідчать про інше.

"Сьогодні вночі потужні вибухи в Мелітополі, які чуло все місто. За попередніми даними, точне влучання в одну з російських військових баз, яку рашисти в черговий раз намагаються відновити в районі аеродрому. Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим йде досі", – написав Федоров.

Він зазначив, що якщо у російської армії таке ППО, то Збройні Сили України точно дістануть його якомога швидше.

Як повідомляв Главред, 17 серпня в центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух біля комендатури окупантів.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали вивозити з Мелітополя свої сім'ї.

12 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. В результаті в лікарню доставили відомого колаборанта Олега Шостака, який був одним з керівників виборчого штабу "Єдиної Росії" та головою пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ.

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