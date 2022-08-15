'Потрібно буде швидко бігти': окупанти масово вивозять свої сім'ї з Мелітополя

Російські окупанти масово вивозять сім'ї з Мелітополя / Колаж фото УНИАН

Російські окупанти, які захопили Мелітополь у Запорізькій області, вже починають розуміти, що ЗСУ вже близько і спокою їм не буде. Вони почали вивозити з міста свої сім'ї. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Апостроф TV.

Він додав, що цей тиждень для окупантів був "некомфортним" і вони розуміють, що скоро будуть вимушені покинути місто.

"І як наслідок — військові РФ почали вивозити свої сім'ї з Мелітополя. Звичайно, ми розуміємо, чому вони це роблять. Тому що розуміють, що їм потрібно буде швидко бігти з території нашого міста, а сім'ї будуть заважати цьому", — сказав Ігор Федоров.

Нагадаємо, українські партизани підірвали залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя. Через це уже дві доби ешелони з окупованого Криму не можуть рухатися до Мелітополя. Після підриву моста окупанти з неділі, 14 серпня, почали проводити масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах. Проте їм не вдалося знайти жодного партизана.

Раніше стало відомо про два вибухи у Мелітополі. Один з них прогримів біля міського військкомату, інший - у лісопарку. Відомо, що окупанти завозили до лісопарку велику кількість військової техніки.

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