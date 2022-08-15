УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з Мелітополя

15 серпня 2022, 13:58

Мер міста Іван Федоров зазначив, що цей тиждень був "некомфортним" для окупантів.

'Потрібно буде швидко бігти': окупанти масово вивозять свої сім'ї з Мелітополя
Російські окупанти масово вивозять сім'ї з Мелітополя / Колаж фото УНИАН

Російські окупанти, які захопили Мелітополь у Запорізькій області, вже починають розуміти, що ЗСУ вже близько і спокою їм не буде. Вони почали вивозити з міста свої сім'ї. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Апостроф TV.

Він додав, що цей тиждень для окупантів був "некомфортним" і вони розуміють, що скоро будуть вимушені покинути місто.

"І як наслідок — військові РФ почали вивозити свої сім'ї з Мелітополя. Звичайно, ми розуміємо, чому вони це роблять. Тому що розуміють, що їм потрібно буде швидко бігти з території нашого міста, а сім'ї будуть заважати цьому", — сказав Ігор Федоров.

Нагадаємо, українські партизани підірвали залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя. Через це уже дві доби ешелони з окупованого Криму не можуть рухатися до Мелітополя. Після підриву моста окупанти з неділі, 14 серпня, почали проводити масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах. Проте їм не вдалося знайти жодного партизана.

Раніше стало відомо про два вибухи у Мелітополі. Один з них прогримів біля міського військкомату, інший - у лісопарку. Відомо, що окупанти завозили до лісопарку велику кількість військової техніки.

Інші новини:

війна в Україні новини Мелітополя Запорізька область російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:24

Повня у вересні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати неприємності

14:15

У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина – ГайдайВідео

14:03

"Неймовірна і магічна": Настя Каменських у напівпрозорій сукні розвіяла чутки про вагітність

13:58

"Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з МелітополяВідео

13:40

Галкін розповів, на що здатні Бабкіна і Долина заради крихти з панського столу Путіна

Реклама
13:37

"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у ПопаснійВідео

13:32

"Котел сформований": Жданов розповів про прогрес ЗСУ у звільненні ХерсонаВідео

13:23

День ангела у вересні 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

13:18

Залишили в ліжку півпляшки горілки: Олег Скрипка розповів, як росіяни розорили його дачу в БучіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 серпня 2022: Тільцям - великий куш, Левам - здійснення бажань, Рибам - пліткиВідео

12:43

"Подумайте про свою репутацію": у Зеленського розкритикували Червоний Хрест через бездіяльність

12:37

Залужний потужно звернувся до польських військових: "разом переможемо!"Відео

12:28

Максим Галкін звернувся до хейтерів: "Крикливі ідіоти, я не намагаюся комусь щось доводити"Відео

12:25

Зірка фільму про Росомаху приїхав до Києва підтримати українцівВідео

12:11

Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: існує серйозний ризик витоку радіаціїВідео

11:53

Двох людей накрило обстрілом біля зупинки: окупанти атакували Харків, є пораненіВідео

11:46

У Мережі з'явилося відео вибуху міни на пляжі в затоці: є загиблі

11:38

Смажені павуки та смертоносна риба фугу: які фуд-відкриття зробив Дмитро Комаров у Світі навиворіт

11:35

ЗСУ зайняли правильну позицію: близько 12 тис. окупантів опинилися в пастці на ХерсонщиніВідео

11:16

"Кухар Путіна" сам відсидів 10 років: експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війніВідео

Реклама
11:04

ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52: момент потрапив на відеоВідео

11:01

Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

10:46

Путін у психозі, а РФ наступатиме на Україну знову: таролог дала невтішний прогноз

10:36

"Російська – не мова Путіна": зірка "Сватів" відмовився переходити на українську

10:31

Волкер пояснив скандальні заяви Трампа про Україну

10:11

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

09:50

Поїхав у труні в Челябінську область: ЗСУ ліквідували майора окупантівВідео

09:50

У Росії заявили, що Казахстан ніколи нібито "не мав своїх земель, бо це територія Росії"Відео

09:45

У Кремля болючий провал на Донбасі: у британській розвідці назвали причини

09:09

Удар по штабу вагнерівців у Попасній: Гайдай підтвердив знищення окупантівВідео

08:46

Мер Києва Віталій Кличко розлучається

08:44

Гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВідео

08:38

Улюблена іграшка Путіна виявилася бракованою: скільки Кремль збирається продовжувати війнуПоглядВідео

08:33

"Хребет армії РФ ще не зламався": генерал ЗСУ заявив, що війна буде затяжноюВідео

08:26

Окупанти тікатимуть: Херсон можуть звільнити без вуличних боїв - експертВідео

07:47

Ешелони з Криму вже не їдуть дві доби: партизани підірвали міст біля Мелітополя

07:12

У ISW назвали пріоритетні напрямки для росіян на фронтіВідео

06:34

Плани РФ щодо Херсона провалилися: військове командування окупантів втекло з міста – облрадаВідео

06:20

Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тижденьВідео

06:10

Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецептВідео

Реклама
06:02

Херсонська катастрофа Путіна: коли Росія потішить новим "жестом доброї волі"Погляд

05:20

Незвичайне і найсмачніше печиво за 15 хвилин: простий рецепт, який вийде у всіхВідео

04:30

Як виправити свою карму: як правильно розрахувати та що важливо знати

03:46

Затягнута в мережива Мадонна випрошувала подарунки, стоячи рачки

03:15

Як перша буква в імені впливає на долю: значення символів

03:13

Вдова Курта Кобейна знялася в бікіні на італійському березі: "Найкраща помста!"

03:10

Мороз вдарить рано: синоптики дали екстремальний прогноз на осінь в УкраїніВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому РФ не розвиває стратегічний наступВідео

01:35

Як позбутися від плям на кухонних рушниках без прання: секрет досвідчених господарок

00:52

Композитор Раймонд Паулс розповів про повернення Алли Пугачової з дітьми в РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти