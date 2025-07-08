Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати – WSJ

Рада національної безпеки США обговорити кроки в питанні продовження збройної підтримки України.

https://glavred.net/world/tramp-poobeshchal-zelenskomu-stolko-oruzhiya-skolko-ssha-smogut-dat-wsj-10679534.html Посилання скопійоване

США розблокують військові поставки Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, defence-ua.com

Головне:

Трамп запевнив Зеленського в тому, що Вашингтон надасть Україні військову підтримку

Радбез США обговорить продовження збройної підтримки України

Президент США Дональд Трамп у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що не ухвалював рішення щодо припинення постачання озброєння Києву.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі зі змістом бесіди.

відео дня

Згідно з публікацією, Трамп пояснив, що доручив провести ревізію запасів боєприпасів Пентагону після нещодавнього удару США по ядерних об'єктах в Ірані, але, за його словами, він не давав вказівок припиняти військову допомогу Україні.

Пізніше на брифінгу прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт уточнила, що ініціатором перевірки став новий міністр оборони Піт Хегсет, який розпочав свою роботу з аудиту військових постачань, щоб упевнитися, що вони відповідають інтересам США.

Джерела WSJ також повідомили, що Трамп запевнив Зеленського в тому, що Вашингтон надасть Україні стільки військової підтримки, скільки буде можливо.

За інформацією представників Пентагону, Об'єднаний комітет начальників штабів завершив аналіз тимчасово замороженої допомоги. Його голова, генерал Ден Кейн, готує рекомендації для міністра оборони щодо подальших дій - чи відновлювати поставки.

/ Главред - інфографіка

Крім того, у вівторок Рада національної безпеки США збереться, щоб обговорити можливі кроки в питанні продовження або зміни підходу до збройної підтримки України.

Військові поставки Україні - новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред