'Він налагоджує мир': Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

Трамп у відповідь сказав, що така заява саме від прем'єра Ізраїлю "дуже значуща".

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Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Нетаньягу надіслав листа до Комітету з Нобелівської премії

У червні Пакистан заявив, що номінує Трампа на премію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив президенту США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру. Про це Нетаньяху сказав Трампу під час вечері в Білому домі, пише Bloomberg.

"Він налагоджує мир просто зараз. В одній країні й одному регіоні за іншим. Тому я хочу представити вам, пане президенте, лист, який я надіслав до Комітету з Нобелівської премії. У ньому висувається ваша кандидатура на премію миру, що цілком заслужено, і ви маєте її отримати", - заявив Нетаньяху. відео дня

Трамп у відповідь сказав, що така заява саме від прем'єра Ізраїлю "дуже значуща".

Як зазначає Bloomberg, Нетаньяху - не перший іноземний лідер, який номінував Трампа на Нобелівську премію. Минулого місяця Пакистан заявив, що номінує Трампа на премію, наголосивши, що іноземні лідери розуміють, що найкращий спосіб отримати те, що вони хочуть від президента США, - це обсипати його похвалами.

Трамп давно жадає отримати Нобелівську премію миру, і неодноразово висловлював роздратування з приводу того, що його попередник на першому терміні Барак Обама отримав її 2009 року.

Дивіться відео розмови Нетаньягу і Трампа

Заяви Трампа щодо України - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зробив гучну заяву про допомогу Україні. Дональд Трамп нагадав, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Нещодавно Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. Він також знову висловив невдоволення позицією диктатора РФ Володимира Путіна.

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Що таке Нобелівська премія миру Нобелівська премія миру - нагорода, що щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру. Нобелівська премія миру вручається з 1901 року. Згідно зі статутом Нобелівського фонду, лауреатів обирає Норвезький Нобелівський комітет, який призначає парламент Норвегії.

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