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ЗСУ пішли в контратаку на "гарячому" напрямку: лейтенант ЗСУ розкрив правду

Ангеліна Підвисоцька
8 липня 2025, 02:50
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Українські захисники змогли відбити деякі позиції на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.
армия РФ, ВСУ
ЗСУ пішли в контратаку на гарячому напрямку / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Про що кажуть військові:

  • РФ намагається прорватись у Дніпропетровську область
  • ЗСУ пішли в контратаку на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей
  • ЗСУ збили наступальний темп російських окупантів

РФ намагається захопити Донецьку область та прорватись у Дніпропетровську область. Однак нашим захисникам вдалося збити наступальний темп росіян. Про це заявив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Деякі підрозділи Сил оборони України пішли в контратаку, що дозволило навіть повернути контроль над декількома втраченими раніше позиціями. Однак ситуація досі залишається складною.

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"В загальному картина не така весела, адже в районі Комара у нас конкретні провали. Росіяни щодня закріплюються на нових рубежах та мають просування. Фактично єдина ділянка фронту, де ворог зараз має просування", - написав військовий.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села - Новоукраїнка та Зелений Кут, розташовані поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.

Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині доволі напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

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