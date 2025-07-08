ЗСУ пішли в контратаку на "гарячому" напрямку: лейтенант ЗСУ розкрив правду

Про що кажуть військові:
- РФ намагається прорватись у Дніпропетровську область
- ЗСУ пішли в контратаку на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей
- ЗСУ збили наступальний темп російських окупантів
РФ намагається захопити Донецьку область та прорватись у Дніпропетровську область. Однак нашим захисникам вдалося збити наступальний темп росіян. Про це заявив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".
Деякі підрозділи Сил оборони України пішли в контратаку, що дозволило навіть повернути контроль над декількома втраченими раніше позиціями. Однак ситуація досі залишається складною.
"В загальному картина не така весела, адже в районі Комара у нас конкретні провали. Росіяни щодня закріплюються на нових рубежах та мають просування. Фактично єдина ділянка фронту, де ворог зараз має просування", - написав військовий.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.
Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села - Новоукраїнка та Зелений Кут, розташовані поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.
Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині доволі напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.
Читайте також:
- "Безкінечна кількість росіян": ворог хоче зайти у Дніпропетровську область
- ЗСУ добилися успіхів на Сумщині, становище військ Путіна погіршується: деталі
- "Такого за три роки не було": військовий приголомшив заявою про Запоріжжя
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред