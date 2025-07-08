Найсильніші санкції за три роки війни: у Парижі анонсували новий удар по РФ

Ініціатором виступила Франція, а координація здійснюється спільно з американськими сенаторами.

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Проти РФ готують нові санкції / Колаж Главред, фото pixabay

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ЄС розробляє новий санкційний пакет проти РФ

Координація здійснюється спільно з американськими сенаторами

Глава французького МЗС Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський союз розробляє новий, найжорсткіший з початку повномасштабної війни санкційний пакет проти Росії.

Ініціатором виступила Франція, а координація здійснюється спільно з американськими сенаторами, підкреслив він в ефірі французького телеканалу TF1.

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За словами Барро, після того як президент США Дональд Трамп запропонував ідею 30-денного припинення вогню, яку підтримала Україна, кількість російських атак на українські міста збільшилася в п'ять разів.

"Такий стан справ неприпустимий. Цьому потрібно покласти край. Саме тому, спільно з американськими законодавцями, Євросоюз з ініціативи Франції готує наймасштабніші санкції за останні три роки. Їхня мета - послабити фінансові та ресурсні можливості, завдяки яким Володимир Путін продовжує агресію проти України", - сказав він.

/ Главред

Барро уточнив, що заходи торкнуться не тільки нафтового експорту та інших сегментів енергетики, а й вдарять по фінансових структурах - як у самій Росії, так і за її межами. Під санкції потраплять компанії та приватні особи, які сприяють обходу вже чинних обмежень.

"Незважаючи на міжнародний тиск, Путін зберігає ресурси, тому що йому допомагають обходити санкції. Це потрібно припинити", - наголосив міністр.

Також він зазначив, що російська армія втратила наступальні позиції на фронті й тепер зосередилася на масованих ударах по цивільній інфраструктурі з використанням ракет і дронів, що призводить до великих жертв серед мирного населення. Барро висловив упевненість, що такі дії мають бути негайно зупинені.

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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