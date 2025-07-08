Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Найсильніші санкції за три роки війни: у Парижі анонсували новий удар по РФ

Олексій Тесля
8 липня 2025, 07:40
252
Ініціатором виступила Франція, а координація здійснюється спільно з американськими сенаторами.
ЄС готує спосіб обходу вето Угорщини для введення санкцій проти РФ
Проти РФ готують нові санкції / Колаж Главред, фото pixabay

Важливо:

  • ЄС розробляє новий санкційний пакет проти РФ
  • Координація здійснюється спільно з американськими сенаторами

Глава французького МЗС Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський союз розробляє новий, найжорсткіший з початку повномасштабної війни санкційний пакет проти Росії.

Ініціатором виступила Франція, а координація здійснюється спільно з американськими сенаторами, підкреслив він в ефірі французького телеканалу TF1.

відео дня

За словами Барро, після того як президент США Дональд Трамп запропонував ідею 30-денного припинення вогню, яку підтримала Україна, кількість російських атак на українські міста збільшилася в п'ять разів.

"Такий стан справ неприпустимий. Цьому потрібно покласти край. Саме тому, спільно з американськими законодавцями, Євросоюз з ініціативи Франції готує наймасштабніші санкції за останні три роки. Їхня мета - послабити фінансові та ресурсні можливості, завдяки яким Володимир Путін продовжує агресію проти України", - сказав він.

санкции
/ Главред

Барро уточнив, що заходи торкнуться не тільки нафтового експорту та інших сегментів енергетики, а й вдарять по фінансових структурах - як у самій Росії, так і за її межами. Під санкції потраплять компанії та приватні особи, які сприяють обходу вже чинних обмежень.

"Незважаючи на міжнародний тиск, Путін зберігає ресурси, тому що йому допомагають обходити санкції. Це потрібно припинити", - наголосив міністр.

Також він зазначив, що російська армія втратила наступальні позиції на фронті й тепер зосередилася на масованих ударах по цивільній інфраструктурі з використанням ракет і дронів, що призводить до великих жертв серед мирного населення. Барро висловив упевненість, що такі дії мають бути негайно зупинені.

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Більше новин:

Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції проти Росії новини Франції війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

09:57Фронт
Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

09:45Україна
"Він налагоджує мир": Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

"Він налагоджує мир": Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

09:18Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють потужні грози та завалить градом: синоптик назвав небезпечні дати

Україну накриють потужні грози та завалить градом: синоптик назвав небезпечні дати

Гороскоп на Повний місяць у липні: тільки один знак зодіаку отримає фінансовий бонус

Гороскоп на Повний місяць у липні: тільки один знак зодіаку отримає фінансовий бонус

Гороскоп на сьогодні 8 липня: Тельцям - несподівана зустріч, Водоліям - сварка

Гороскоп на сьогодні 8 липня: Тельцям - несподівана зустріч, Водоліям - сварка

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:59

РФ боїться ударів України: Атеш вказав на переміщення бойових кораблів в Криму

09:57

РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

09:45

Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

09:30

4 знаки зодіаку, у яких у липні настане поворотний момент у житті

09:18

"Він налагоджує мир": Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

Путін здатен фінансувати війну ще 2-4 роки - АлексашенкоПутін здатен фінансувати війну ще 2-4 роки - Алексашенко
09:00

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко

08:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 липня (оновлюється)

08:49

Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати – WSJ

08:27

Україна використовує на фронті рибальські сітки для лову дронів ворога - NYT

Реклама
08:22

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Путін отримав на стіл кілька сценаріїв розвитку війни в УкраїніПогляд

07:40

Найсильніші санкції за три роки війни: у Парижі анонсували новий удар по РФ

06:35

"У пеклі гинуть люди": Трамп заявив про відновлення постачання зброї УкраїніВідео

06:10

Потужний наступ РФ провалився?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

05:25

Як сказати "изобилие" українською: не усі зможуть відповісти правильно

04:46

Гороскоп на завтра 9 липня: Близнюкам - грандіозний успіх, Левам - великі витрати

04:30

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

04:09

Україна змогла переграти Москву та зберегти безцінний скарб - про що йдетьсяВідео

03:29

Чому не можна мити курку перед приготуванням: дослідження здивувало результатомВідео

Реклама
03:10

У сім'ю прийде благополуччя і здоров'я: що потрібно принести в дім 8 липня

02:50

ЗСУ пішли в контратаку на "гарячому" напрямку: лейтенант ЗСУ розкрив правду

01:50

Рекорд за кількістю атак: у Генштабі розкрили, які сили кинула РФ на прорив оборони

01:30

Минає епоха: 80-річний Майкл Дуглас завершує кінокар'єру

01:26

ЗСУ в напівоточенні, фронт може посипатися, якщо РФ візьме одне місто - NYT

00:45

Спроба номер три: 50-річна Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж

00:27

Швейцарія виділяє потужний транш Україні: Зеленський розповів, куди підуть кошти

07 липня, понеділок
23:23

Нова зброя проти "Шахедів": нардеп розповів, що може прийти прийде на зміну Patriot

23:22

Саміт БРІКС закінчився грандіозним провалом для Росії та Путіна - що сталось

23:21

Рвонула, зціпивши зуби: Максим Галкін показав, чим розлютив Аллу Пугачову

23:09

Зупинка військової допомоги Україні: у Білому домі заговорили про інтереси США

22:55

Путін готовий витрачати більше грошей на війну: скільки у нього ще є в запасіЕксклюзив

22:27

У "Дії" з’явився сервіс не для всіх: кому доступна послуга і як її використовувати

22:18

"Вже достатньо": Наталка Денисенко показала, який вигляд має в реальному житті

21:26

Трамп дав велику обіцянку щодо України, але одна людина її зірвала - дипломат

21:14

Мобілізація в Україні може повністю зупинитись: в ЗСУ назвали причину

20:59

Ангели у плоті: названо 3 знаки зодіаку з золотим серцем і прекрасною душею

20:55

Уряд планує змінити пенсії: стали відомі деталі для різних категорій пенсіонерів

20:20

Удар по режиму Путіна в 500%: у Зеленського розкрили плани США

20:19

Як змусити Китай перестати допомагати Росії - названо єдиний спосіб

Реклама
20:13

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

20:12

Незрячі "вороги народу" - чому радянська влада полювала на кобзарівВідео

19:57

Ворог завдає ударів по ТЦК: у ЗСУ розповіли, які готують заходи безпеки

19:27

Повернувся, щоб попрощатись: після звільнення з полону помер Валерій ЗеленськийВідео

19:07

Блеяння лютої пропаганди: Лавров поскаржився на Україну і зробив пропозицію Угорщині

19:06

Що приховують легенди про Ольгу: письменник розказав про несподівану сторону княгині

19:00

Як РФ намагається розширити театр бойових дій за рахунок нових територій УкраїниПогляд

18:55

Як перевірити, чи було зросійщене прізвище - філолог назвала чотири ознакиВідео

18:39

Українці можуть отримати компенсації по-новому: уряд прийняв важливе рішення

18:26

Ключова подія минулого тижня на фронті - знищення дронами СБУ великого складу боєприпасів у Харцизську, - експерт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти