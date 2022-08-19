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Росія може сама знести Кримський міст, але буде ще краще, якщо роботу виконають ЗСУ – Подоляк

19 серпня 2022, 22:47

Кримський міст може не витримати навантаження і "втомитися", враховуючи події, які відбуваються на захопленому півострові, вважає Михайло Подоляк.

Кримський міст, Михайло Подоляк
Україна має наполягати на демонтажі Кримського мосту - Подоляк / колаж фото ОПУ, Reuters

Кримський міст розглядається Києвом у якості незаконної споруди в захопленому Криму. Росії ніхто не дозволяв його будувати. Києву слід наполягати на демонтажі естакади. Росіяни можуть самі демонтувати міст, або він, наприклад, не витримає навантаження подій, які зараз відбуваються на півострові, і сам "втомиться". Але найкраще, якщо таку роботу виконають ЗСУ - вони знають, що робити. Тоді окупанти надовго запам'ятають свій відхід з території України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що Кримський міст – незаконна споруда, тому Україна має право провести демонтаж естакади. Держава-агресорка не отримувала дозволу від Києва на будівництво такого об'єкта, який тільки спотворив екологію та економіку української держави.

За його словами, Києву слід наполягати на тому, щоб міст було знесено. Росіяни в добровільному порядку можуть знести естакаду, або ж міст може "втомитися".

"Україна повинна наполягати на демонтажі Кримського моста. Як це буде зроблено, це інше питання. Це може бути добровільне знесення мосту російською стороною або це може бути "втома мосту", - вважає Подоляк.

На думку радника глави ОП, міст може і не витримати навантаження, враховуючи події, які наразі відбуваються в захопленому Криму.

Чиновник також зазначив, що Україна ставиться до Криму як до інших окупованих територій. Росія ж вже навіть і не говорить, що це нібито їхня земля, оскільки розуміє, що міжнародне право фіксує приналежність півострова за Києвом.

Подоляк стверджує, що буде правильним, якщо Україна змусить Росію демонтувати всі військові бази, табори з військами і мости на українській землі, оскільки вони незаконно тут знаходяться. Окупанти можуть зробити це добровільно, але ще краще, якщо до такого кроку вдадуться ЗСУ.

"Якщо це буде зроблено добровільно - вони на це мають право, але якщо це буде зроблено за допомогою, наприклад, Збройних сил України, які чітко розуміють, що це потрібно робити – буде ще краще, тому що тоді вони запам'ятають спосіб відходу з України на більший термін ", – підкреслив Михайло Подоляк.

Україна може завдати удару по Кримському мосту

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна всерйоз вивчає питання розтрощення Кримського моста. За його словами, незаконну споруду, яка є і основною логістичною артерією російських військ, потрібно знищувати.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що Кримський міст наразі не є першочерговою військовою метою для ЗСУ. На даний момент українським військам вигідніше наносити удари по військових аеродромах, скупченню техніки, базах і арсеналах російських окупантів у Криму.

"Є набагато важливіші військові об'єкти, як у випадку з авіабазою у Саках, удар по якій був абсолютно логічний для української сторони. Адже це були літаки, які здійснювали бомбардування українських міст, знищували мирне населення, били по нашій інфраструктурі – навіть не по армії. При цьому вони використовували тактику випаленої землі. Це була досконала мета для України", - пояснив він.

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ЗСУ Михайло Подоляк Кримський міст новини України новини Криму Офіс президента
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