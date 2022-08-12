"Підгорає заднє місце": у Мелітополі партизани підірвали відомого колаборанта

Олег Шостак після вибуху біля спорклубу потрапив до лікарні / Фото РІА Мелітополь

Вранці в п'ятницю, 12 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. В результаті в лікарню доставили відомого колаборанта Олега Шостака, який був одним з керівників виборчого штабу "Єдиної Росії" та главою пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ.

Вибух стався приблизно о 08:20 п'ятниці у дворі на вулиці Гоголя, 132 недалеко від спортивного клубу Атлетичний цех, власником якого називають зрадника Дмитра Хасая, який пішов працювати в фейковий МДУ. Про це повідомляє українське інформагентство РИА-Мелітополь.

За попередніми даними, спрацював саморобний вибуховий пристрій. На місце вибуху прибула швидка допомога.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що почалося полювання на колаборантів, які готуються до проведення псевдореферендуму.

"У колаборантів підгорає "заднє місце". У прямому сенсі. "По заслугах" отримав один з керівників виборчого штабу "Єдиної Россії" – керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який довгий час був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс", - написав Федоров у Telegram.

Він зазначив, що зрадник систематично транслював в ефірі карту України без Криму і сюжети про нібито гаряче любов мелітопольців до РФ.

"Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно - його частина тіла для сидіння буквально підірвана", - підкреслив Федоров.

Олег Шостак очолює департамент зі зв'язків з громадськістю у "військово-цивільній адміністрації" Запорізької області, відповідає за пропаганду псевдореферендуму. Пересувався зрадник містом лише в супроводі конвою - "возили його вранці щодня на планерки з бізнес-центру гауляйтера Балицького у ВЦА".

"Проживав в мікрорайоні. Там його і взяли за дупу партизани", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мелітополі Запорізької області, який окупували російські військові, відпрацювали українські партизани. Вони підірвали штаб путінської "Єдиної Росії". Там готувалися до проведення "референдуму".

Як повідомляв Главред, в окупованому місті Старобільськ на Луганщині невідомі підірвали автомобіль, в якому рухався місцевий колаборант.

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