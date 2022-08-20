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Вночі потужні вибухи прогриміли в Миколаєві, Харкові та Одесі: перші подробиці

20 серпня 2022, 07:53

У Харкові загарбники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

обстріл, ракета, війна в Україні
Окупанти вночі обстріляли українські міста / Фото УНІАН

У ніч на 20 серпня російські окупанти обстріляли Харків, Миколаїв і Одесу. У цих містах прогриміли вибухи. Відомо, що в Харкові загарбники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

Вибухи в Харкові

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Харкову й передмістю. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, "прильоти" були в одному районі.

"Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Немишлянському районі та в передмісті Харкова. Попередньо без жертв і постраждалих", - повідомив Терехов.

Вибухи в Миколаєві

У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи, була оголошена повітряна тривога. Жителів просили залишатися в укриттях.

"У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області", - написав у Telegram мер Олександр Сенкевич.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів С-300. За попередніми даними, війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько третьої години ночі. Ракети запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

Очевидці зазначили, що у Миколаєві у період між 3 та 4 годинами ночі було чути не менше 10 вибухів.

Вибухи в Одесі

В Одесі вночі також були чутні вибухи. При цьому оголошення повітряної тривоги не було.

Офіційна інформація на даний момент не надходила.

Ситуація в Харкові

Днями окупанти обстріляли два гуртожитки в Харкові, внаслідок чого багато людей загинуло і постраждало.

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Окупанти вдарили по гуртожитку.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 осіб, загинула зокрема і 13-річна дитина.

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Російські окупанти вранці вдарили ракетою в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Відомо про 18 поранених, двоє з них – діти. Одна людина загинула.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявиа, що Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.

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