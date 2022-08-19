Бронь від мобілізації: в Україні розширюють список осіб, які мають право відстрочки від призову

Документ передбачає можливість бронювання для працівників цілого ряду категорій.
Кабінет міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, яким пропонується деталізувати перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову.
Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, відповідний проект закону уряд підтримав на своєму черговому засіданні. Він набуде чинності після прийняття Верховною Радою.
Документ передбачає можливість бронювання для працівників:
- органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час;
- на підприємствах і в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;
- на підприємствах, що виробляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних сил України;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які критично важливі для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні для військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.
Воєнний стан в Україні
12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні до 21 листопада.
Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.
15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.
У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.
15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 21 листопада.
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