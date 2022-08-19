Бронь від мобілізації: в Україні розширюють список осіб, які мають право відстрочки від призову

В Україні розширюють перелік осіб, які підлягають бронюванню від мобілізації / president.gov.ua

Кабінет міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, яким пропонується деталізувати перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, відповідний проект закону уряд підтримав на своєму черговому засіданні. Він набуде чинності після прийняття Верховною Радою.

Документ передбачає можливість бронювання для працівників:

органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час;

на підприємствах і в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;

на підприємствах, що виробляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних сил України;

на підприємствах, в установах і організаціях, які критично важливі для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні для військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 21 листопада.

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