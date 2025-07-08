'У пеклі гинуть люди': Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні

У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

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Дональд Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння

У Пентагоні заявили про відправку додаткової оборонної зброї в Україну

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

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"Ми надішлемо ще зброї. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захищатися. Зараз по них сильно б'ють. Дійсно сильно. Ми повинні надіслати більше зброї. Насамперед - оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей", - сказав Трамп.

Він також знову висловив невдоволення позицією диктатора РФ Володимира Путіна.

"Я розчарований тим, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним", - додав Трамп.

Реакція Пентагону

У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

"За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюватимемо над забезпеченням тривалого миру і припиненням убивств", - ідеться в повідомленні.

/ defense.gov

США розблокують постачання Україні

Американська військова допомога Україні, яку було призупинено на початку липня, може поновитися після серії зустрічей високого рівня між представниками США та України в Італії та Києві, повідомляє Politico, спираючись на джерела, близькі до переговорів.

Посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлогг проведе зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умеровим у Римі на міжнародній конференції з надання допомоги, а також у Києві наступного тижня. Питання відновлення поставок озброєння і військової техніки стоятиме в центрі цих переговорів.

Українська сторона наголошує на необхідності якнайшвидшого повернення систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Patriot, і високоточних керованих боєприпасів.

/ Главред

За інформацією джерел, США повідомили Києву, що постачання інженерного обладнання та деякої бронетехніки може бути відновлено найближчим часом, однак конкретних термінів поки що не визначено.

Дивіться відео - заява Дональда Трампа:

/ Скриншот

Що передувало

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Хегсет наказав тимчасово призупинити постачання низки видів озброєння і боєприпасів в Україну, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи.

Своєю чергою під час брифінгу у Вашингтоні прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що рішення про припинення постачання зброї Україні не було ухвалено ні президентом США, ні Пентагоном без його згоди. Воно є частиною стандартної процедури перегляду всієї зовнішньої військової допомоги, яку проводить Міністерство оборони США.

Допомога США Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зробив гучну заяву про допомогу Україні. Дональд Трамп нагадав, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

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