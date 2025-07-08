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Україна використовує на фронті рибальські сітки для лову дронів ворога - NYT

Віталій Кірсанов
8 липня 2025, 08:27
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Завдяки тому, що сітки мають щільне плетіння, вони можуть заплутати пропелери дронів і знерухомити зброю.
Україна використовує на фронті рибальські сітки
Україна використовує на фронті рибальські сітки / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Сітки встановлюються "вздовж усієї лінії фронту, від сходу до півдня"
  • На військові транспортні засоби також встановили клітки з сіток

Україна використовує на сході рибальські сітки для того, щоб ловити російські дрони. Сітки розтягнуті над дорогами, які ведуть до гарячих точок, над військовими блокпостами та артилерійськими позиціями. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що сітки шиють у містах, які далекі від фронту, або доставляють із північних портів, а також дарують рибалки, яким вони вже не потрібні.

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"Їхня мета - перешкоджати російським дронам, які зараз рояться в небі над лінією фронту і налітають практично на все, що рухається, чи то броньована машина, що мчить для поповнення запасів військ, чи то солдат, що ховається в лісосмузі", - додають у матеріалі.

Завдяки тому, що сітки мають щільне плетіння, вони можуть заплутати пропелери дронів і знерухомити зброю. Тому цей засіб є простим, але ефективним для протидії дронам, які зазвичай рухаються дуже швидко, щоб можна було їх збити.

Також у NYT нагадали, що РФ частіше використовує дрони на оптоволокні. Таким чином їх неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби. Тому сітки стали одним із небагатьох способів, щоб зловити дрони до того, як вони почнуть атакувати.

"Військові інженери помітили, що навіть звичайна рибальська сітка може зупинити або пошкодити ворожий дрон", - сказав керівник відділу зв'язку інженерних військ Збройних сил України, підполковник Максим Кравчук.

За його словами, зараз сітки встановлюють "уздовж усієї лінії фронту, від сходу до півдня".

Водночас експерт із питань технологічної війни в Центрі аналізу європейської політики Федеріко Борсарі зауважив, що Росія стала першою, хто застосував сітки в цій війні. Це було зроблено 2023 року, проте в обмеженому масштабі.

"Тоді російські війська використовували сітки для протидії невеликим атакувальним квадрокоптерам, які Україна застосовувала для ударів по солдатах і транспортних засобах", - нагадали в матеріалі.

Своєю чергою, зараз Україна планує накрити сітками головні дороги вздовж усієї лінії фронту, створивши так звані "сітчасті коридори", завдяки яким транспорт зможе пересуватися безпечніше.

"Цей проєкт поступово змінює ландшафт української лінії фронту. Дороги, які колись були облямовані траншеями і колючим дротом, тепер також накриті сітками, підвішеними на тросах між стовпами. Проїжджаючи ними, відчуваєш себе ніби в прозорому тунелі", - підкреслили в NYT.

Крім того, на військові транспортні засоби також встановили клітки з сіток, через які дрони вибухають за кілька метрів від машини, мінімізуючи удар.

"Використання сіток відображає визначальну особливість цієї війни, де застарілі, але ефективні засоби захисту часто протистоять найсучаснішій зброї", - зазначили у виданні.

Також для збивання дронів деякі українські підрозділи досі використовують кулемети часів Другої світової війни. Водночас представник Херсонської міської ради закликав мешканців носити з собою ножиці, щоб перерізати оптоволоконні кабелі, які можуть бути під'єднані до безпілотників.

"З військової точки зору, російське вторгнення в Україну є яскравим прикладом поєднання старого і нового", - додав Борсарі.

Через те, що сітками потрібно потенційно покрити сотні кілометрів доріг, Україна зараз звертається до благодійних організацій, щоб отримати більше сіток.

Зокрема засновник шведської некомерційної організації OperationChange Людвіг Раместам заявив, що цього року організація передала 250 тонн сіток.

"Ми даємо цим сіткам друге життя", - наголосив він і пожартував, що його організація планує "спустошити гавані".

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села - Новоукраїнка та Зелений Кут, розташовані поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині досить напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

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