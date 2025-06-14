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Дрони і мотоцикли: РФ перейшла на більш ефективну тактику штурмів - NYT

Віталій Кірсанов
14 червня 2025, 20:14оновлено 14 червня, 21:12
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У травні російські війська захопили приблизно 278 квадратних кілометрів української землі.
РФ перейшла на більш ефективну тактику штурмів
РФ перейшла на більш ефективну тактику штурмів / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

  • У Сумській області росіяни діють малими групами по 2-3 особи
  • На руку українській обороні грає складний ландшафт
  • Головним напрямком російських зусиль є Костянтинівка

Літній наступ Росії на фронті в Україні демонструє помітні досягнення, більші, ніж у попередні місяці. Цьому просуванню сприяє нова російська тактика, яка поєднує в собі атаки дронів і мотоциклетні штурми. Про це пише The New York Times (NYT).

Так, у травні російські війська захопили приблизно 278 квадратних кілометрів української землі, що більш ніж удвічі перевищує їхні досягнення у квітні. Найбільше просування агресор мав на південь від Костянтинівки на Донеччині та поблизу російського кордону на півночі Сумської області.

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Цього року помітною зміною на фронті стало систематичне використання мотоциклів і цивільних автомобілів для швидкого переміщення на відкритій місцевості. Але якщо Україна покладається на них для логістичних потреб, то росіяни ходять на цій техніці в штурми, пише NYT.

"Це своєрідне відродження кавалерії, але з двигунами внутрішнього згоряння", - сказав аналітик українського Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

У Сумській області росіяни діють малими піхотними групами по дві-три людини. Завдання таких груп - знайти щілину в українських оборонних позиціях і пролізти в неї. Щойно це вдається, на підмогу їм висилають додаткові групи.

На руку українській обороні тут грає складний ландшафт, представлений переважно ярами, тому росіяни змушені покладатися на дороги для свого наступу. Однак, якщо росіяни доберуться до великого лісового масиву на північному сході від Сум, стримувати росіян стане важче, каже військовий аналітик фінської групи Black Bird Group Пасі Паройнен. Листя дерев дасть російським піхотинцям гарне прикриття від українських дронів, і тоді стримати наступ можна буде, тільки перекинувши на цей напрямок додаткові сили піхоти.

Однак головним напрямком російських зусиль є Костянтинівка на Донбасі, каже Паройнен. На його думку, всі інші фронти - це лише відволікання українських сил від напрямку головного удару. За словами українських військових, на деяких ділянках Костянтинівського напрямку чисельна перевага Росії в людях становить 20 до 1.

І саме на Донбасі Росія активно застосовує свою мотоциклетну тактику. За словами аналітиків, вона полягає в такому. Спочатку російські безпілотники активно б'ють по українській логістиці на певній ділянці, щоб повністю її ізолювати від зовнішньої підтримки. Потім ізольовану ділянку активно обстрілюють артилерією та авіабомбами. Уже після цього в атаку йдуть малі загони штурмовиків, і часто саме на мотоциклах.

Саме цю тактику росіяни намагаються втілювати максимально системно, пише NYT.

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Як повідомляв Главред, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів про те, що окупанти зосередили в напрямку Покровська угруповання, яке постійно штурмує українські позиції. Ворог може знищити місто обстрілами.

ЗСУ відкинули окупантів біля Котлярівки, яка розташована поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, повідомили в DeepState. Утім, росіяни на Донеччині просунулися в районі трьох населених пунктів.

Влітку росіяни зосередяться на спробі окупації Покровська та Костянтинівки, говорив Іван Ступак. Якщо міста впадуть, загарбники відправлять своє угруповання на оточення Слов'янська і Краматорська.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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