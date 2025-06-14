ЗСУ відкинули окупантів від кордону з Дніпропетровщиною: у DeepState розкрили деталі

Утім, російські війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині.

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Українські військові відкинули ворожі сили поблизу Котлярівки - DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepState, ОК Захід

Коротко:

ЗСУ відкинули війська РФ біля Котлярівки

Ворог просунувся поблизу Одрадного, Шевченка Першого та в Комарі

Бійці Сил оборони України відкинули окупантів поблизу населеного пункту Котлярівка на Донеччині, що розташований поруч із Дніпропетровською областю.

"Сили Оборони України відкинули противника біля Котлярівки", - йдеться в повідомленні DeepState. відео дня

Проте аналітики також наголосили, що росіяни просунулися біля трьох населених пунктів: Одрадного, Шевченка Першого і в Комарі.

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Як повідомляв Главред, журналісти американського видання The New York Times написали, що росіяни невеликими групами почали заходити до Дніпропетровської області. Ворог не контролює жодного населеного пункту на Дніпропетровщині.

Росіяни не вийшли на адмінмежу Донецької та Дніпропетровської областей, сказали в угрупованні Хортиця ЗСУ. ЗМІ окупантів тиражують дезінформацію.

Ворог запускає в Дніпропетровську область свої ДРГ, розповів президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, просування ворога там немає - українські війська знищують окупантів.

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