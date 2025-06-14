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Трамп провів телефонну розмову з Путіним у свій день народження: що обговорювали

Марія Николишин
14 червня 2025, 19:40оновлено 14 червня, 20:14
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Розмова тривала близько 50 хвилин.
Трамп провів телефонну розмову з Путіним у свій день народження: що обговорювали
Розмова Трампа з Путіним / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп провів телефонну розмову з Путіним
  • Вони обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном
  • Також було підняте питання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона тривала близько 50 хвилин. Про це розповів помічник диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, обидві сторони обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

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Зокрема, Путін запевнив Трампа, що Росія нібито готова виступити посередником між країнами, а також засудив дії Ізраїлю.

Своєю чергою глава Білого дому оцінив ситуацію між країнами як "тривожну", але відзначив ефективність ударів Ізраїлю по Ірану.

Зазначається, що лідери також обговорили питання мирних перемовин щодо врегулювання російсько-української війни. Путін заявив, що Росія нібито готова продовжувати діалог з Україною після 22 червня.

Зі свого боку Трамп підтвердив, що прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" зараз обома сторонами в російсько-українській війні, тому що потрібно досягти мирної угоди.

4 червня Трамп також говорив із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав розмову "хорошою". Американський лідер сказав, що диктатор озвучив йому те, чого він хоче і чого він не хоче.

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