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"Рушать на два міста": експерт розкрив плани армії РФ на літо

Альона Вороніна
14 червня 2025, 13:57
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Російські окупанти цього літа можуть зосередитися на одній області України.
Российские военные, российский танк, Иван Ступак
Експерт розкрив плани армії РФ на літо/ міноборони РФ, Facebook Іван Ступак

Основні тези Ступака:

  • Армія РФ цього літа може зосередитися на Донецькій області
  • Якщо впадуть Покровськ і Костянтинівка, то армія РФ спробує взяти в оточення Краматорськ і Слов'янськ

Російські загарбники влітку цього року можуть зосередитися на Донецькій області.

Окупанти хочуть "закрити питання" з кількома українськими містами. Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

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"Думаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно закрити питання Покровська, Костянтинівки, і, звичайно, Краматорська та Слов'янська", – сказав Ступак.

За його словами, у разі падіння двох перших міст окупанти можуть рушити вперед і спробувати взяти в оточення інші два міста.

"Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, то вони рушать всією цією масою на Краматорськ і Слов'янськ, щоб взяти міста в оточення", – вважає військовий експерт.

'Рушать на два міста': експерт розкрив плани армії РФ на літо
Костянтинівка/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія прорвала лінію фронту в Дніпропетровській області. Українські офіцери повідомляли про просування росіян у прикордонній зоні з Донеччиною та скупчення сил противника.

У ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву щодо заходу росіян у Дніпропетровську область. Речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов заявив, що заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею.

Також раніше повідомлялося, що РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення – експерт попередив про загрозу. Російські окупанти можуть почати закидати Суми КАБами, артилерією і дронами.

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Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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