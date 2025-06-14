'Рушать на два міста': експерт розкрив плани армії РФ на літо

Російські окупанти цього літа можуть зосередитися на одній області України.

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Експерт розкрив плани армії РФ на літо/ міноборони РФ, Facebook Іван Ступак

Основні тези Ступака:

Армія РФ цього літа може зосередитися на Донецькій області

Якщо впадуть Покровськ і Костянтинівка, то армія РФ спробує взяти в оточення Краматорськ і Слов'янськ

Російські загарбники влітку цього року можуть зосередитися на Донецькій області.

Окупанти хочуть "закрити питання" з кількома українськими містами. Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

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"Думаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно закрити питання Покровська, Костянтинівки, і, звичайно, Краматорська та Слов'янська", – сказав Ступак.

За його словами, у разі падіння двох перших міст окупанти можуть рушити вперед і спробувати взяти в оточення інші два міста.

"Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, то вони рушать всією цією масою на Краматорськ і Слов'янськ, щоб взяти міста в оточення", – вважає військовий експерт.

Костянтинівка/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія прорвала лінію фронту в Дніпропетровській області. Українські офіцери повідомляли про просування росіян у прикордонній зоні з Донеччиною та скупчення сил противника.

У ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву щодо заходу росіян у Дніпропетровську область. Речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов заявив, що заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею.

Також раніше повідомлялося, що РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення – експерт попередив про загрозу. Російські окупанти можуть почати закидати Суми КАБами, артилерією і дронами.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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