Верховна Рада розкриває плани: як Україна забезпечить себе новітньою зброєю

Український військово-оборонний комплекс готує нові розробки, які вразять світ восени цього року.

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Україна очікує на масштабну угоду зі США, що відкриє нові можливості для співпраці у сфері безпеки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

Україна готує угоду з США щодо продажу власних дронів

США планують постачати Україні сучасне озброєння

Очікується презентація нових розробок ВПК восени

Україна готується до підписання важливої угоди зі Сполученими Штатами, за якою американська сторона закуповуватиме українські дрони власної розробки, а наша країна – новітнє американське озброєння. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

За словами Стефанчука, сьогодні світ активно вивчає досвід України у виробництві дронів та антидронових перехоплювачів. Він також підкреслив:

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"Десь восени український військово-оборонний комплекс ще здивує весь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки".

Спікер нагадав про приклади фінансової підтримки Збройних сил України за датською та чеською моделями, а також наголосив на очікуванні великої угоди зі США:

"Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам".

Ініціатива "Випробування в Україні"

У межах ініціативи "Випробування в Україні" компаніям пропонуватимуть надсилати свою продукцію для тестування, організовувати дистанційне навчання щодо її використання, а згодом — отримувати звіти про результати застосування на реальному полі бою.

Як повідомляє агентство Reuters, державна платформа військових інновацій Brave1 заявила, що іноземні виробники озброєнь зможуть випробувати свої новітні розробки безпосередньо в умовах бойових дій в Україні.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, Оборонна технологічна революція в Україні змушує Захід переглядати підходи до військових поставок. У той час як Росія продовжує покладатися на численну армію, масовані ракетні обстріли та дронові атаки, Україна демонструє інший підхід — створення сучасних безпілотників, роботизованих платформ і передових систем у надкороткі терміни й з обмеженим бюджетом.

Також Українська miltech-команда проєкту ODIN впровадила власну розробку - високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, призначений для ефективного знищення безпілотників типу Shahed.

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Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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