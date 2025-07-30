Верховна Рада розкриває плани: як Україна забезпечить себе новітньою зброєю

Коротко:
- Україна готує угоду з США щодо продажу власних дронів
- США планують постачати Україні сучасне озброєння
- Очікується презентація нових розробок ВПК восени
Україна готується до підписання важливої угоди зі Сполученими Штатами, за якою американська сторона закуповуватиме українські дрони власної розробки, а наша країна – новітнє американське озброєння. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".
За словами Стефанчука, сьогодні світ активно вивчає досвід України у виробництві дронів та антидронових перехоплювачів. Він також підкреслив:
"Десь восени український військово-оборонний комплекс ще здивує весь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки".
Спікер нагадав про приклади фінансової підтримки Збройних сил України за датською та чеською моделями, а також наголосив на очікуванні великої угоди зі США:
"Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам".
Ініціатива "Випробування в Україні"
У межах ініціативи "Випробування в Україні" компаніям пропонуватимуть надсилати свою продукцію для тестування, організовувати дистанційне навчання щодо її використання, а згодом — отримувати звіти про результати застосування на реальному полі бою.
Як повідомляє агентство Reuters, державна платформа військових інновацій Brave1 заявила, що іноземні виробники озброєнь зможуть випробувати свої новітні розробки безпосередньо в умовах бойових дій в Україні.
Українська зброя - новини за темою
Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.
Крім того, Оборонна технологічна революція в Україні змушує Захід переглядати підходи до військових поставок. У той час як Росія продовжує покладатися на численну армію, масовані ракетні обстріли та дронові атаки, Україна демонструє інший підхід — створення сучасних безпілотників, роботизованих платформ і передових систем у надкороткі терміни й з обмеженим бюджетом.
Також Українська miltech-команда проєкту ODIN впровадила власну розробку - високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, призначений для ефективного знищення безпілотників типу Shahed.
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Про персону: Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.
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