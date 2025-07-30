Кадиров був на межі смерті й несподівано зник: ЗМІ розкрили деталі

Настільки тривалі перерви в появі Кадирова на публіці цього року відбувалися лише двічі.

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/ Колаж: Главред, Фото: Pixabay/AKuptsova, Instagram/kadyrov95_

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Кадиров мало не потонув під час відпочинку в Бодрумі

Востаннє Кадиров з'являвся в соцмережах 22 липня

Після повідомлень про можливу госпіталізацію глави Чечні Рамзана Кадирова, він уже п'ять днів не з'являвся на публіці.

Його останній публічний виступ відбувся вісім днів тому, повідомляє "Агентство. Новости".

відео дня

Видання зазначає, що такі тривалі перерви в появі Кадирова на публіці цього року відбувалися лише двічі - після весілля його сина Адама і під час зимової відпустки.

24 липня низка великих турецьких ЗМІ повідомила, що Кадиров мало не потонув під час відпочинку в Бодрумі. За словами джерел, перебуваючи в морі, він почав задихатися, і охорона терміново викликала медиків.

Главу Чечні доправили в лікарню, а вже наступного дня він залишив медзаклад під посиленою охороною. Турецький телеканал Kent TV навіть опублікував відео кортежу, який, імовірно, супроводжував Кадирова під час виходу з лікарні.

Незважаючи на те що російські медіа активно поширювали цю інформацію, офіційні особи Чечні ситуацію не коментують уже кілька днів.

Востаннє Кадиров з'являвся в соцмережах 22 липня, коли він відвідав фестиваль "Бенойская весна". 28 липня в його акаунті у "ВКонтакте" опублікували короткий ролик із пейзажами Беноя, проте самого Кадирова на відео не видно, йдеться в повідомленні.

Як писав Главред, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов'язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився зі своїм наступником і почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче залишити посаду.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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