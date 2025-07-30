Не тільки сарана: в Україні знайшли нового шкідника

В селі одного із регіонів Україні оголосили карантин через появу шкідника.

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Що любить "їсти" томатна міль / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

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Як поширюється томатна міль

Чим небезпечні ці комахи

Мало того, що в Україні зафіксована навала сарани, у Миколаївській області знайшли ще одного шкідника, який небезпечний для сільськогосподарських культур. На території села Шевченкове, Шевченківської сільської ради запроваджено карантинний режим через появу південноамериканської томатної молі. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Цей шкідник виявлений за допомогою феромоних пасток при проведенні планового моніторингу території Миколаївської області державними фітосанітарними інспекторами.

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Як розпізнати томатну міль

Метелик: невеликого розміру (розмах крил до 10 мм), коричнево-сірий, з темними плямами та штрихами на передніх крилах.

Гусінь: спочатку має кремово-білий колір і темну голову. Потім вона стає світло-зеленою, а пізніше — із червонуватим відтінком. За головою добре видно чорну смужку. Доросла гусінь виростає до 10 мм у довжину.

Як поширюється томатна міль

Південноамериканська томатна міль може потрапляти та поширюватися через свіжі плоди томатів, перцю чи баклажанів. Також міль може мігрувати з розсадою, ґрунтом,пакувальними матеріалами чи інвентарем.

Ще томатна міль може поширюватися за допомогою пошкоджених рослинних решток, інструментів, тари, одягу та взуття працівників.

Де шукати томатну міль

Найулюбленіша рослина - томат. Також можна побачити слід томатної молі на картоплі. Міль живиться всіма наземними частинами рослини на всіх стадіях росту.

Особливо небезпечна в теплицях, де високі температура й вологість забезпечують стрімкий розвиток шкідника.

Як відрізнити коника від сарани / Інфографіка: Главред

Нашестя сарани в Україні - останні новини

Як писав Главред, на півдні України спостерігається справжня навала сарани, яка знищує посіви злакових, овочевих, фруктових, ягідних культур і навіть квіти. Це становить серйозну загрозу як для традиційних сільськогосподарських угідь, так і для дикорослих рослин, що формують екосистему регіону. Місцевий фермер розповів, як можна захистити врожай від сарани.

Голова Держпродспоживслужби Вадим Чайковський заспокоїв українців та запевнив, що ситуація із сараною не є критичною. Поява шкідників в Україні спровокована війною, кліматичними змінами та руйнуванням екосистем. За його словами, Нашестя сарани - наслідок екоциду Росії проти України.

ЗМІ писали, що найбільшу загрозу навала сарани становить саме для сільськогосподарських культур, і їхні атаки часто призводять до серйозних втрат урожаю.

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