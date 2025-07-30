Уночі в Харкові прогриміли вибухи: після ударів 'Шахедів' постраждали люди

Наслідки ворожого удару зафіксовано у двох районах.

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Вночі Харків був атакований дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, 126 окрема бригада ТРО

Коротко:

РФ атакувала Харків дронами

У місті троє постраждалих - дві жінки та чоловік

У ніч на 30 липня в Харкові прогриміли вибухи. Армія РФ атакувала місто дронами "Шахед".

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, у Шевченківському районі внаслідок удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горів автомобіль.

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Пізніше Терехов повідомив, що другий вибух прогримів у Слобідському районі Харкова. За його словами, у Шевченківському районі, за попередніми даними, троє постраждалих: дві жінки і чоловік.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як розповів голова ОВА Олег Синєгубов, три людини звернулися по медичну допомогу після падіння уламків російського безпілотника в Шевченківському районі Харкова. Це жінки 24 і 62 років, а також 33-річний чоловік.

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки РФ на Харків:

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що пізно ввечері 28 липня ворог 8 разів обстріляв Запорізький район. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБи. Під удар потрапив один із пенітенціарних закладів.

У Мін'юсті повідомили, що внаслідок удару загинули 17 осіб, ще 42 дістали поранення. У постраждалих осколкове ураження обличчя.

У ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 331-го засобу повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. 311 повітряних цілей було збито/придушено.

Нагадаємо, увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.

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