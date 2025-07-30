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"Путін не заслуговує додаткового часу": у США готують жорсткий удар по РФ

Анна Ярославська
30 липня 2025, 07:49
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Сенатор Блюменталь упевнений, що необхідно проголосувати за закон про санкції, щоб "показати, що ми виконуємо наші зобов'язання перед Україною".
Путін, санкції проти Росії
Закон про санкції проти РФ має бути ухвалений якомога швидше, вважає сенатор США Блюменталь / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • У США вимагають прискорити санкції проти Росії
  • У Сенаті є голоси за закон про санкції проти РФ
  • Законопроєкт про санкції допоможе зупинити війну

Російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує на додатковий час". США мають прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції. Про це заявив сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь, який є одним з авторів потужного санкційного пакета.

"Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує на додатковий час і нам потрібно прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції. Усе що робить президент - у правильному напрямку, але я сильно адвокатую те, щоб санкції були 500%, а не 100%", - сказав Блюменталь у коментарі виданню Суспільне новини.

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Блюменталь упевнений, що необхідно проголосувати за цей закон, щоб "показати, що ми виконуємо наші зобов'язання перед Україною".

За його словами, у Сенаті налічується 85 прихильників цього проєкту закону, і за необхідності можливо набрати 90 голосів.

Сенатор наголосив, що законопроєкт про санкції проти Росії допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що якщо "Путін не сяде за стіл переговорів", то президент Доналльд Трамп накладе тарифи на Китай та Індію, які "купують російську нафту і не допомагають Україні".

"Він може зробити це через виконавчий наказ або через законодавчу ініціативу в Конгресі. Хороші новини від мене для України: президент посилить тиск на клієнтів Росії, щоб посадити Путіна за стіл переговорів", - сказав Грем.

Водночас сенатор від Республіканської партії Роджер Маршал вважає, що Трампу потрібно надати "максимальну гнучкість" і почекати 10 днів.

"Ми бачимо, що Путін не реагує ні на що, тому нам потрібно натиснути на педаль газу в усіх можливих санкціях. Мені здається, ми можемо накласти санкції в банківському секторі. І нам також потрібно розглядати можливість вторинних санкцій", - сказав Маршал.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Новий ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, 28 липня під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я.

"Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. Так що нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, тому що, думаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп.

Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії по закінченню війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Трамп також заявив, що не знає, чи буде зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, наразі не особливо зацікавлений у контактах із ним.

Зі свого боку, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "взяли до відома" заяву Трампа, який заявив про скорочення терміну поставленого ним ультиматуму.

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