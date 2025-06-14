Війська Путіна зібрали сили для захоплення важливого міста: розкрито тактику ворога

Головне із заяви експерта:
- Росія зосередила ресурси для окупації Покровська
- Ворог завдав удару між Покровськом і Костянтинівкою
Російські війська весь час намагаються знайти пролом у позиціях Сил оборони України. Ворог вдарив між Покровськом і Костянтинівкою, де продовжує наступ. Противник зосередив значні ресурси з метою окупації Покровська. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що противник постійно намагається знайти слабкі місця в українській обороні, щоб завдати там свого удару.
"Росіяни намагаються знайти у нас слабкі місця. Вони шукають слабкі й ненавчені підрозділи, у яких проблеми із забезпеченням, щоб продавити там оборону. Наприклад, у травні противник знайшов слабке місце в обороні між Покровськом і Костянтинівкою. Почали продавлювати наші позиції і таки продавили", - сказав Ступак.
Також він додав, що зараз ворог зосередив великі сили, щоб окупувати Покровськ.
"Адже ми думали, що росіяни спробують взяти Покровськ штурмом ще у вересні 2024 року. Але, слава Богу, їм це не вдалося. Темп був дуже високим - як і зараз, - але противник у підсумку загруз у боях. За весь цей час йому вдалося знайти пролом у нашій обороні лише минулого місяця. Сказати точно, скільки сил потрібно росіянам для захоплення Покровська, складно, але вони вже зосередили там значні військові ресурси", - підкреслив Іван Ступак.
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Як повідомляв Главред, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів про те, що окупанти зосередили в напрямку Покровська угруповання, яке постійно штурмує українські позиції. Ворог може знищити місто обстрілами.
ЗСУ відкинули окупантів біля Котлярівки, яка розташована поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, повідомили в DeepState. Утім, росіяни на Донеччині просунулися в районі трьох населених пунктів.
Влітку росіяни зосередяться на спробі окупації Покровська та Костянтинівки, говорив Іван Ступак. Якщо міста впадуть, загарбники відправлять своє угруповання на оточення Слов'янська і Краматорська.
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Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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