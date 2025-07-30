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Вже була командиром відділення: на фронті загинула 20-річна військова

Ангеліна Підвисоцька
30 липня 2025, 04:00
1950
Ангеліна Мартинюк захищала Україну на фронті, але загинула під Покровськом.
погибла Ангелина Мартынюк
На фронті загинула 20-річна Ангеліна Мартинюк / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Рахівська міськрада

Що відомо:

  • Під Покровськом загинула українська військова
  • Ангеліні Мартинюк було всього 20 років

У боях під Покровськом на Донеччині загинула молода військова Ангеліна Мартинюк. Дівчині було всього 20 років. Про це повідомляє Рахівська міська рада.

Дівчина була родом із Закарпаття. Ангеліна хотіла бути корисною та вірила у те, що зможе допомогти нашим захисникам на фронті. Вона підписала контракт та пішла на передову.

відео дня

Ангеліна була молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу мотострілецького батальйону.

Останній бій дівчини був 26 липня цього року. На жаль, вона загинула.

"З глибоким сумом повідомляємо, що у боях за незалежність і свободу України загинула жителька Рахівської територіальної громади – 20-річна військовослужбовиця-контрактниця Ангеліна Мартинюк, 08.06.2005 р. н. Молода, ніжна, сильна.Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить… Там, де свистять кулі, – вона трималася. Там, де біль, – вона не зламалась. Там, де була смерть, – вона залишилася світлом…" – зазначено у повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Під час злагоджених дій 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади було знищено 80 загарбників.

Крім того, на Покровському напрямку погіршилася ситуація. Диверсійні групи працюють на півдні та південно-західному напрямку безпосередньо вже самого Покровська.

Також на Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники та малі штурмові групи в районі Кам’янського.

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