У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву

У Сполучених Штатах мають розуміти контекст того, що відбувається, сказав Володимир Зеленський.

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Привітання Росії від США - неприємний факт, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: акаунт Володимира Зеленського в X, Офіс президента України

Головне із заяви Зеленського:

Привітання росіян із "днем Росії" - неприємний факт

У США повинні розуміти символізм того, що відбувається

День, з яким Сполучені Штати привітали країну-окупанта Росію - символ російської незалежності. Росіяни ведуть війну, щоб забрати незалежність в України. Привітання - неприємний факт, у Вашингтоні мають розуміти контекст. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, під час брифінгу українським журналістам він прокоментував привітання держсекретаря США Марко Рубіо "з днем Росії".

відео дня

За словами глави держави, це неприємний факт, оскільки американці привітали росіян з днем незалежності тоді, коли вони намагаються забрати незалежність в українців.

"У будь-якому разі привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів - для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", - пояснив Зеленський.

Також він додав, що в ситуації, коли йде війна, яку Росія веде проти України, українці не можуть сприймати позитивно подібні прояви.

Володимир Зеленський наголосив: США мають розуміти символіку подібних дій у контексті того, що відбувається.

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Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп висловив розчарування Росією і Україною через те, що Київ і Москва не підписують "мирну угоду". Також він висловив надію, що угоди все-таки вдасться досягти.

12 червня держсекретар Марко Рубіо привітав росіян із так званим днем Росії. Той факт, що Росія розв'язала жорстоку війну проти України і є країною-агресором, главу Держдепу не збентежив.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розвивати свої устремління до світлого майбутнього", - сказав Рубіо і додав, що Штати сподіваються на мир між Києвом і Москвою, а також розраховують на співпрацю з РФ.

Путіна може зупинити тільки Трамп, вважає Зеленський. За його словами, потрібно запроваджувати санкції проти банківського сектора, тіньового флоту Росії та знижувати ціни на нафту. Путін повинен втратити гроші, і тоді в нього не буде можливості фінансувати свою армію та оборонний сектор.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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