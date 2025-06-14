Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву

Андрій Ганчук
14 червня 2025, 17:03
265
У Сполучених Штатах мають розуміти контекст того, що відбувається, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Україна, США
Привітання Росії від США - неприємний факт, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: акаунт Володимира Зеленського в X, Офіс президента України

Головне із заяви Зеленського:

  • Привітання росіян із "днем Росії" - неприємний факт
  • У США повинні розуміти символізм того, що відбувається

День, з яким Сполучені Штати привітали країну-окупанта Росію - символ російської незалежності. Росіяни ведуть війну, щоб забрати незалежність в України. Привітання - неприємний факт, у Вашингтоні мають розуміти контекст. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, під час брифінгу українським журналістам він прокоментував привітання держсекретаря США Марко Рубіо "з днем Росії".

відео дня

За словами глави держави, це неприємний факт, оскільки американці привітали росіян з днем незалежності тоді, коли вони намагаються забрати незалежність в українців.

"У будь-якому разі привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів - для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", - пояснив Зеленський.

Також він додав, що в ситуації, коли йде війна, яку Росія веде проти України, українці не можуть сприймати позитивно подібні прояви.

Володимир Зеленський наголосив: США мають розуміти символіку подібних дій у контексті того, що відбувається.

Адміністрація Трампа і війна в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп висловив розчарування Росією і Україною через те, що Київ і Москва не підписують "мирну угоду". Також він висловив надію, що угоди все-таки вдасться досягти.

12 червня держсекретар Марко Рубіо привітав росіян із так званим днем Росії. Той факт, що Росія розв'язала жорстоку війну проти України і є країною-агресором, главу Держдепу не збентежив.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розвивати свої устремління до світлого майбутнього", - сказав Рубіо і додав, що Штати сподіваються на мир між Києвом і Москвою, а також розраховують на співпрацю з РФ.

Путіна може зупинити тільки Трамп, вважає Зеленський. За його словами, потрібно запроваджувати санкції проти банківського сектора, тіньового флоту Росії та знижувати ціни на нафту. Путін повинен втратити гроші, і тоді в нього не буде можливості фінансувати свою армію та оборонний сектор.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Марко Рубіо день Росії війна Росії та України Білий дім
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ відкинули окупантів від кордону з Дніпропетровщиною: у DeepState розкрили деталі

ЗСУ відкинули окупантів від кордону з Дніпропетровщиною: у DeepState розкрили деталі

18:28Війна
"Мам, я повернувся": зворушливі кадри розмов воїнів з рідними після полону

"Мам, я повернувся": зворушливі кадри розмов воїнів з рідними після полону

17:20Україна
У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву

У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву

17:03Політика
Реклама

Популярне

Більше
Кохання в зеніті - 4 знаків зодіаку чекає казкова романтика цього літа

Кохання в зеніті - 4 знаків зодіаку чекає казкова романтика цього літа

Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

Температура повітря опуститься до +4: коли чекати різкого потепління

Температура повітря опуститься до +4: коли чекати різкого потепління

"Хто знає, чи доживеш": священник пояснив, чи можна святкувати день народження раніше

"Хто знає, чи доживеш": священник пояснив, чи можна святкувати день народження раніше

Втрачено до 100% урожаю: в Україні масово "злетять" ціни на популярні фрукти

Втрачено до 100% урожаю: в Україні масово "злетять" ціни на популярні фрукти

Останні новини

18:38

Dzidzio прокоментував народження первістка в ексдружини - реакція співачки Slavia

18:28

ЗСУ відкинули окупантів від кордону з Дніпропетровщиною: у DeepState розкрили деталі

18:23

Не вистачить техніки та людей: Коваленко здивував заявою про наступ РФ

17:52

Знищуємо ворога: у ЗСУ оцінили шанси наступу РФ на Суми

17:20

"Мам, я повернувся": зворушливі кадри розмов воїнів з рідними після полонуФотоВідео

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
17:08

"Прокинулась в розриві": переможниця "Холостяка-13" заговорила про розставання із новим хлопцем

17:03

У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву

16:56

Ізраїль використовував вантажівки з дронами, як Україна під час "Павутини"

16:12

Введення британських військ в Україну: Стармер поставив важливу умову

Реклама
15:57

Чому 15 червня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

15:56

Ізраїльский удар по Ірану та УкраїнаПогляд

15:52

Як змусити троянди цвісти все літо: що треба зробити до кінця червня

15:30

Кому вік додає шарму: астрологи назвали ТОП-3 знаки, що старіють красиво

15:30

Урожай буде нескінченним: як використовувати зрізані пасинки томатівВідео

15:17

В Україну повернули ще понад тисячу тіл загиблих військових

15:13

Наймолодшому - 21 рік: Україна провела четвертий обмін військовополоненимиФото

15:08

Вдарить спека +29 градусів: коли в Україні стрімко потепліє

14:40

Занесені до Червоної книги: в Україні виявили унікальних та рідкісних птахівФото

13:59

Війська Путіна на Сумщині, ультиматум РФ і переляк Лукашенка: головні заяви Зеленського

13:57

"Рушать на два міста": експерт розкрив плани армії РФ на літо

Реклама
13:41

Як виростити "огірки-монстри" вагою в кілограм: названо незвичайний спосібВідео

13:02

Путін "засудив" Ізраїль за атаку на Іран: соратник Трампа розніс главу Кремля

13:00

Путін зможе воювати довше: чому РФ виграє через конфлікт Ізраїлю та Ірану

12:57

Популярна українська співачка опинилася в епіцентрі ракетного обстрілу Ізраїлю

12:30

Як згідно з етикетом пити каву: 10 правил, які не можна порушуватиВідео

12:26

Китайський гороскоп на завтра 15 червня: Бикам - борги, Мавпам - битва

12:17

Хто справжній власник кота: потрібно відповісти за 9 секунд

12:03

Війська Путіна небезпечно наблизилися до Сум: у США розкрили плани ворога

11:48

Чи можна ставити свічку за упокій, якщо людина безвісти зникла: священник пояснивВідео

11:15

"Поставив завдання": Сирський знайшов вихід, як захистити міста від дронів РФ

10:33

РФ гатила по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування: усі подробиціФото

10:15

Червоний рівень влупив по країні: Україну накрила надмасштабна магнітна буря

10:00

Аромат жінки: як користуватися парфумами згідно з етикетом

10:00

Європа симулює єдність і майже дозріла до санкцій проти Орбана та Фіцо - Горбач

09:22

Іран атакував Ізраїль ракетами і влучив у штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил: деталіВідео

09:15

Після ударів зріс попит на протигази: дрони влучили у дві "жирні" цілі в РФ

07:49

Поранені 2 поліцейських, є руйнування й пожежі: РФ атакувала Запоріжжя дронамиФото

07:10

Де 3 відмінності між єдинорогами: тільки найуважніші розгадають загадку за 8 секунд

06:16

Гороскоп на завтра 15 червня: Левам - гурманство, Стрільцям - несподіваний гість

06:00

Температура повітря опуститься до +4: коли чекати різкого потепління

Реклама
05:50

Суперілюзія: знайдіть крокодила, що сховався в озері, за 5 секунд

05:23

Результат здивував: навіщо класти капронові колготи в морозильну камеру

04:36

Логістику буде підірвано: що відомо про просування РФ на Сумщині

04:35

Як правильно казати – кріп, окріп чи кип’яток: якої помилки варто уникатиВідео

04:00

Не просто бруд чи пил: чому на нових автомобільних шинах є білий наліт

03:30

Запах у взутті зникне без сліду: секрет простого лайфхаку за копійкиВідео

01:29

"Раптово": клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування грошей

01:00

Мозок точно "забурлить": лише геній знайде помилку на зображенні за 5 секунд

00:37

Дочекалися: ціна на улюблену ягоду українців впала

00:25

Рідні думали, що він загинув: з російського полону повернувся молодий військовий

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти