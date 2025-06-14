Зеленський розкрив плани на зустріч із Трампом і назвав терміни

Зеленський і Трамп можуть зустрітися на полях G7.

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Зеленський днями має намір зустрітися з Трампом / Главред

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Зеленський і Трамп можуть зустрітися в період з 15 по 17 червня

Зеленський і Трамп можуть обговорити припинення вогню і санкції

Зеленський має намір говорити з Трампом про купівлю зброї у США

Київ і Вашингтон працюють над зустріччю президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа на саміті Великої сімки 15-17 червня в Канаді. Теми можливої зустрічі - перемовини щодо припинення вогню, санкції проти агресора Росії, а також економічне співробітництво.

Як повідомляє Суспільне, про це заявив Зеленський у межах брифінгу для журналістів у суботу, 14 червня.

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"Що стосується санкцій США [проти РФ], я сподіваюся це особисто обговорити з президентом Трампом. Тому що в паралельних треках США на рівні сенаторів, конгресменів комунікують із керівництвом Європейського союзу, щоб були схожі пакети санкцій", - зазначив глава держави.

Також він додав, що Україна домовляється про закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах. Таке питання також потребує домовленостей на рівні глав держав.

"У нас є сильний пакет, який ми хочемо купити в американської сторони. Про цей пакет ми можемо домовитися лише на рівні президентів", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, Трамп висловив розчарування Росією та Україною через те, що не досягнуто мирної угоди. Він висловив надію на домовленості сторін.

Держсекретар США Марко Рубіо 12 червня привітав росіян із "днем Росії". Дипломата не збентежив факт того, що Росія є країною-агресором, яка розв'язала жорстоку війну проти України.

Лише Трамп може зупинити Путіна, сказав Володимир Зеленський. Президент закликав запровадити санкції проти банківського сектора і тіньового флоту Росії. Крім того, Зеленський заявив про необхідність зниження ціни на нафту.

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Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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