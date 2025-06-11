Ворог має сили: офіцер НГУ попередив про загрозу знищення міста на Донеччині

Що сказав Черняк:
- На Покровському напрямку активність РФ не зменшилась
- Окупанти мають ресурси для знищення Покровська
Окупаційні війська країни-агресорки Росії зосередили на Покровському напрямку угруповання, яке постійно штурмує українські позиції. Про це в етері Еспресо розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.
За його словами, на цій ділянці фронту активність ворога не зменшується. Більше того - росіяни мають необхідні сили і засоби для повного знищення міста Покровськ.
Черняк пояснив, що це улюблена тактика окупантів із захоплення українських територій. Тому він сподівається, що українські захисники зможуть надалі тримати лінію оборони хоча б на тому рівні, який є зараз.
"Росіяни можуть абсолютно повністю знищити Покровськ. І тоді чи варто вважати воєнною перемогою захоплення міста від якого нічого не залишилось!? Ні, не означає. Втім, росіянам байдуже. Вони ще мають сили та засоби, щоб повністю стерти Покровськ", - наголосив військовий.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що армії країни-агресора Росії вдалося перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.
Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили зуміли просунутися на Покровському напрямку в Донецькій області за останній час.
Раніше повідомлялося, що в останню декаду травня окупанти здійснили досить серйозний прорив між Мирноградом, що під Покровськом, та Костянтинівкою. Однак противника таки вдалося зупинити.
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Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж"
4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.
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