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Штормитиме ще щонайменше три дні: Україна під атакою затяжної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
30 липня 2025, 03:10
41
Магнітна буря може вплинути на самопочуття людини і погіршити його.
магнітна буря
Україну накрила затяжна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала затяжна магнітна буря. Вона може значно вплинути на ваше самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Спочатку магнітна буря вдарила з 5-бальною потужністю ще 22 липня. Наступні два дні вона "трусила" країну з потужністю 6 балів. 25 липня буря пішла на спад. Очікувалося, що незабаром вона закінчиться, але розслаблятися було рано.

відео дня

26 липня потужність магнітної бурі знову зросла до 5-ти балів. На такому ж рівні вона була і наступного дня. 26 липня буря ослабла. Наступного дня вона досягла вже 3-х балів.

Але 30 липня стався новий спалах, який спровокував збільшення потужності магнітної бурі. Цього і наступного дня вона утримається на рівні 4-х балів, після чого опуститься до 3-х.

магнітна буря
Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу С. Повідомляється, що 30 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 34 сонячні плями.

Штормитиме ще щонайменше три дні: Україна під атакою затяжної магнітної бурі
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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