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"Доказів геноциду українців немає": в ООН оскандалилися заявою

16 березня 2023, 18:08
У звіті також сказано, що хвилі нападів РФ на енергетичну інфраструктуру України можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.
ООН, війна в Україні
Війна в Україні / ДСНС, pixabay

Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, що діє під керівництвом ООН, не змогла зібрати доказів геноциду українців після повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми не виявили геноциду на території України", - зазначив голова комісії Ерік Месі, повідомляє The Guardian

За словами Меса, група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

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Що ще йдеться у звіті

Разом з тим, у звіті незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні сказано, що російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних областях України, багато з яких становлять військові злочини.

Зазначається, що до військових злочинів належать напади на цивільних осіб та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

Злочини проти України

У звіті також сказано, що хвилі нападів РФ на енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня 2022 року можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення та злочини та притягувати винних до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівні. Вона закликає до всеосяжного підходу до відповідальності, який включає як кримінальну відповідальність, так і право жертв на репарації.

Тортури окупантів проти українців

Як йдеться у звіті комісії, "систематичні випадки тортур з боку росіян можуть бути рівносильні злочинам проти людяності, а затримка з репатріацією цивільних осіб може бути прирівняна до військового злочину".

Як проходило розслідування ООН

Зазначається, що для підготовки доповіді комісія відвідала 56 населених пунктів та опитала 348 жінок та 247 чоловіків.

Слідчі комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця утримання під вартою і тортур, а також залишки зброї, ознайомившись з великою кількістю документів і доповідей.

Виключення Росії з ООН

У середині грудня 2022 року до Конгресу США внесли резолюцію, що передбачає вигнання країни-агресора Росії з Радбезу ООН через порушення головних принципів функціонування організації. Американські конгресмени акцентували увагу на тому, що Росія напала на Україну, незаконно проголосувала за анексію її територій, вчинила звірства в українських містах, погрожує застосуванням ядерної зброї та створює ризики для світових поставок продовольства.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявляв, що ООН потрібно розробити схему припинення перебування країн у Раді безпеки ООН. Росія повинна бути виключена з Радбезу через порушення міжнародного права.

Україна офіційно закликала держави-учасниці ООН переглянути право агресора Росії на перебування в організації та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН. У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що дії Москви дискредитують всю систему ООН.

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