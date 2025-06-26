Популярній російській актрисі загрожує серйозне покарання за шахрайство

Коротко:
- Чому вимагають покарати Ларису Гузєєву
- У чому її підозрюють
Російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, може понести серйозне покарання за шахрайство.
Як пишуть російські пропагандисти, Гузєєва рекламувала бізнес одного з підприємців-шахраїв.
Цей чоловік займався продажем вілл на Балі. Наразі підприємця підозрюють у шахрайських діях - він отримував великі суми за будинки, а потім зникав.
"Шість росіян подали заяву з вимогою перевірити Ларису Гузєєву на можливу співучасть у шахрайстві. На їхню думку, вона причетна до обману людей на сотні тисяч доларів, які хотіли купити вілли на острові Нуса Пеніда, але їх кинули", - пишуть пропагандисти.
Покупці розповідають, що бізнесмен продавав 68-метрові будинки на Балі за 200 тисяч доларів, а коли прийшов час здавати об'єкти в користування, просто зник з радарів. Одна з постраждалих стверджує, що хотіла купити віллу у 2022 році, повівшись на рекламу з Ларисою Гузєєвою. Заплатила близько 140 000 доларів криптою і готівкою. Але в підсумку будівництво заморозили, і ключі від вілли вона так і не отримала.
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Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльськогоміста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".
Раніше також телеведуча Роза Сябітова розповіла, що після спільних зйомок у її колеги Лариси Гузєєвої та коміка Гаріка Харламова, які в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зав'язалася дружба.
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