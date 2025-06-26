Скандальна балерина Анастасія Волочкова опустила свою власну доньку.

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Анастасія Волочкова, Аріадна Волочкова з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

Що сказала балерина з приводу доньки

Як вона принизила власну дитину

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка з одного скандалу занурюється в інший, жорстко пройшлася по своїй доньці Аріадні.

За словами балерини-путіністки, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ, її дочка завжди буде в тіні своєї матері. За словами Волочкової, її дочка ніколи не наздожене за популярністю "велику" балерину, "чим би вона не займалася".

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Волочкова повертається в балет / фото: Global Look Press

"Вона хоче, щоб її впізнавали як репетитора з французької мови. Але я їй кажу, що для цього спочатку потрібно стати магістром самою, тоді тебе будуть впізнавати, як Аріандну Волочкову. Але вона на все життя залишиться дочкою Волочкової. За популярністю вона ніколи не стане крутішою за мене", - каже балерина.

Дочка Волочкової Аріадна, фото 7Днів

Вона також додала, що її дочка приречена жити в тіні своєї матері.

Волочкова каже, що вона не хоче, щоб її дочка Аріадна змінювала своє прізвище за чоловіком - Григорян.

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Раніше Волочкова, за інформацією преси, влаштувала скандал на весіллі дочки. Ба більше, вона навіть побилася з нареченим і швидко покинула урочистий захід.

Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.

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Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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