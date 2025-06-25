Україну атакує грозовий шторм: які регіони заливатимуть дощі

Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температур повітря опуститься до +13 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 26 червня / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 26 червня

Де температура повітря підвищиться до +32 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 26 червня буде місцями дощовою та місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей. Там оголошено І рівень небезпечності через сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 червня буде місцями спекотно. Холодніше буде на півночі. Там температура повітря підвищиться до 19-22 градусів. Дощі з грозами будуть на півночі, у центральних та східних областях.

3-4 липня у більшості областей буде спека. Температура повітря підвищиться до 28-34 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 26 червня

В Україні 26 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у північних, центральних областях та на Лівобережжі. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі у західних, північних та східних областях 12-17°, на решті території 17-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 26 червня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+32 градуса. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: meteoprog

Погода 26 червня у Києві

У Києві 26 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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