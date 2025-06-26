Армія РФ скинула авіабомби і била з артилерії по житлових будинках на Херсонщині

Росіяни атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Повітряний наліт був по населеному пункту Таврійське.

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Окупанти атакували Херсон і область / колаж: Главред. фото: УНІАН

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РФ вдарила по житловій забудові на Херсонщині

Постраждала жінка, загинув чоловік

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по населеному пункту Таврійське Білозерського району Херсонської області. У результаті загинув місцевий житель. Крім того, армія РФ вдарила по Херсону, травми отримала жінка.

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, російські війська завдали авіаудару по житловій забудові.

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Унаслідок удару у власному будинку постраждав місцевий житель. Чоловік 1987 року народження отримав численні поранення, зокрема мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та осколкове поранення стегна.

Його оперативно доставили до медичного закладу. Спочатку медики оцінювали стан постраждалого як середньої тяжкості.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що чоловік помер від отриманих поранень.

Орієнтовно о 04:30 росіяни атакували з артилерії Корабельний район Херсона.

Під ударом опинився житловий будинок, у якому перебувала 71-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Бригада "швидкої" надала постраждалій медичну допомогу на місці.

Як писав Главред, у ніч на 25 червня російська армія атакувала Харків дронами. Ворог завдав щонайменше сім ударів.

У ніч на 24 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків. Спалахнули пожежі. Загинула дитина. Є постраждалі.

У ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви.

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