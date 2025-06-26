В Україні для однієї категорії громадян видаватимуть кредити по-іншому: кого торкнеться

Для однієї категорії громадян планують змінити умови кредитування.

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В Україні для однієї категорії громадян видаватимуть кредити по-іншому/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Для якої категорії громадян можуть змінити умови видачі кредитів

Коли це може статися

В Україні планують змінити умови видавання кредитів для військових.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував розширити фінансування державної програми іпотечного кредитування "єОселя" і змінити умови кредитування військовослужбовців. Про це повідомив очільник зазначеного комітету Данило Гетманцев.

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Зокрема, пропонується зобов’язати банки, у яких обслуговуються військовослужбовці, встановити кредитні ліміти для них у розмірі їхньої середньомісячної зарплати за останні три місяці (депутати рекомендують зафіксувати це у міжбанківському меморандумі).

Також пропонується доручити Кабінету міністрів України розробити механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям. Проте чітких джерел фінансування нардепи не вказали.

Міноборони та Генеральному штабу ЗСУ планується доручити, щоб вони встановили чіткий перелік документів для військових, на підставі яких фінансові установи зобов’язані видавати пільгові кредити.

Водночас у фінансовому комітеті Верховної ради пропонують зроби так, щоб пільгові умови кредитування не поширювалися на працівників силового блоку, які не брали безпосередньої участі у відсічі збройної агресії країни-агресорки Росії і забезпеченні національної безпеки нашої держави.

Йдеться про те, що пільгові умови кредитування не будуть доступні працівникам наступних структур, якщо вони не брали безпосередньої участі в обороні нашої країни:

Офіс Генерального прокурора

Національне антикорупційне бюро України

Державне бюро розслідувань

Бюро економічної безпеки

Служба судової охорони

Пенсії і соцвиплати в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонерам начислять 944 грн щомісяця – стало відомо, як оформити додаткові виплати. Ця надбавка дорівнює 40% від мінімальної пенсії, яка з 2025 року зросте до 2361 грн.

Також стало відомо, що зміниться для отримувачів соцвиплат після 1 липня. Пенсійний фонд України з 1 липня починає адмініструвати соцвиплати для швидшої та ефективнішої обробки заявок.

Нагадаємо, буде відчутна надбавка – стало відомо, хто з пенсіонерів буде отримувати більші виплати. Майже третина українських пенсіонерів отримуватимуть додаткові суми.

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Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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