Ціни ростуть, як на дріжджах: які базовані продукти підскочили більш ніж на 20%

Коротко:
- Продовольча інфляція в Україні суттєво зросла з середини 2024 року та залишається високою
- У травні 2025 року оптові ціни виробників продукції зросли на 28,9%, а внутрішні ціни зросли на 30,8%
У середині минулого року в Україні різко пришвидшилось зростання цін на харчі, і нині рівень продовольчої інфляції залишається високим. Про це свідчать свіжі дані Держстату.
Так, у травні 2025 року виробники промислових товарів підняли ціни в середньому на 28,9% у порівнянні з травнем 2024-го. Якщо враховувати лише поставки в межах країни, зростання склало 30,8%, а при експорті 15,1%.
Особливо помітне подорожчання в харчовій промисловості, де вартість продукції зросла на 21,9%. В Україні ціни піднялися на 20,2%, тоді як для зовнішніх ринків, на 28,3%.
Серед лідерів зростання опинились м'ясні вироби (+21,4%), причому на внутрішньому ринку +22,5%. Молочна продукція подорожчала на 19,2%, хліб і борошняні вироби на 17,7%, напої на 9,8%, цукор на 8,6%.
Експерти відзначають, що оптові ціни з певною затримкою позначаються і на роздрібних у магазинах споживачі відчувають це через кілька місяців.
Крім того, весняні заморозки негативно вплинули на перший урожай овочів і фруктів, що також спричинило додаткове зростання цін.
За рік (травень 2024 - травень 2025) середня вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 22,1%. Найбільше подорожчали яйця майже на 86%, овочі та соняшникова олія на 35,4%, фрукти на 33,5%, вершкове масло на 28,5%.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Нагадаємо, раніше Главред радив, які продукти в Україні тепер вигідніше купувати. Якщо взяти, наприклад, фруктово-ягідний сегмент, то там подорожчали абрикос і чорна смородина.
Вже наступного місяця, у липні 2025 року, не виключено зростання роздрібних цін на основні види м'яса. З цього приводу розповідалося, які види м'яса "вдарять" по гаманцю українців.
Також спостерігається щомісячне зростання цін на хлібобулочні вироби. також очікується подальше зростання цін на хліб на 1-2% у липні 2025 року.
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