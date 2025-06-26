Ціни ростуть, як на дріжджах: які базовані продукти підскочили більш ніж на 20%

Весняні заморозки у травні 2025 року негативно вплинули на вартість нового врожаю овочів та фруктів.

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Що найбільше подорожчало у 2025 / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Продовольча інфляція в Україні суттєво зросла з середини 2024 року та залишається високою

У травні 2025 року оптові ціни виробників продукції зросли на 28,9%, а внутрішні ціни зросли на 30,8%

У середині минулого року в Україні різко пришвидшилось зростання цін на харчі, і нині рівень продовольчої інфляції залишається високим. Про це свідчать свіжі дані Держстату.

Так, у травні 2025 року виробники промислових товарів підняли ціни в середньому на 28,9% у порівнянні з травнем 2024-го. Якщо враховувати лише поставки в межах країни, зростання склало 30,8%, а при експорті 15,1%.

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Особливо помітне подорожчання в харчовій промисловості, де вартість продукції зросла на 21,9%. В Україні ціни піднялися на 20,2%, тоді як для зовнішніх ринків, на 28,3%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Серед лідерів зростання опинились м'ясні вироби (+21,4%), причому на внутрішньому ринку +22,5%. Молочна продукція подорожчала на 19,2%, хліб і борошняні вироби на 17,7%, напої на 9,8%, цукор на 8,6%.

Експерти відзначають, що оптові ціни з певною затримкою позначаються і на роздрібних у магазинах споживачі відчувають це через кілька місяців.

Крім того, весняні заморозки негативно вплинули на перший урожай овочів і фруктів, що також спричинило додаткове зростання цін.

За рік (травень 2024 - травень 2025) середня вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 22,1%. Найбільше подорожчали яйця майже на 86%, овочі та соняшникова олія на 35,4%, фрукти на 33,5%, вершкове масло на 28,5%.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше Главред радив, які продукти в Україні тепер вигідніше купувати. Якщо взяти, наприклад, фруктово-ягідний сегмент, то там подорожчали абрикос і чорна смородина.

Вже наступного місяця, у липні 2025 року, не виключено зростання роздрібних цін на основні види м'яса. З цього приводу розповідалося, які види м'яса "вдарять" по гаманцю українців.

Також спостерігається щомісячне зростання цін на хлібобулочні вироби. також очікується подальше зростання цін на хліб на 1-2% у липні 2025 року.

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