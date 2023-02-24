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"Світ розуміє, на чийому боці правда": Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо миру

24 лютого 2023, 01:48
Українську резолюцію щодо миру підтримали 141 країна-член ООН. Це сталося перед роковинами повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
'Світ розуміє, на чийому боці правда': Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо миру
Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію щодо миру / Фото пресслужби ОП

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо миру. У ній йдеться про необхідність швидкого всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до Статуту ООН. Це стало відомо під час засідання Генасамблеї ООН.

У засідання брали участь 193 країни-члени ООН. Результати голосування:

  • за - 141 країна;
  • проти - 7 країн;
  • утримались - 32 країни.

Відомо, що проти проголосували таки країни: Білорусь, Еритрея, Малі, КНДР, Росія, Нікарагуа та Сирія. Серед тих, хто утримався - Китай, Індія, Іран, Пакистан, Казахстан, Вірменія.

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Генассамблея ООН голосование
Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію щодо миру / Telegram/Андрій Єрмак

Слід зазначити, що Росія не має права вето. Однак прийняття резолюції не має обов'язкової сили відповідно до міжнародного права.

Реакція України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на прийняття резолюції. Він зазначив, що це перемога, адже Генасамблея ООН ухвалила цю резолюцію до роковин повномасштабного російського вторгнення.

"Вона закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української Формули миру Президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто нас підтримав, - провідні держави Близького Сходу. Останніми тижнями я був на постійному зв‘язку з ними. Дуже вдячний всім, хто в річницю неспровокованої російської агресії виступив на боці України. Таких держав - 141. Світ розуміє, на чийому боці правда", - написав Єрмак.

"Формула миру" Зеленського

На саміті G-20 президент України Володимир Зеленський назвав умови припинення війни.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він.

Також Зеленський опублікував розширений список умов закінчення війни:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча безпека;
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених і депортованих;
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості;
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

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