Яку пенсію отримають українці, які мали середню зарплату: сума здивує

За певних умов можна отримувати пенсію у розмірі понад 9 тисяч гривень.

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Яку пенсію отримають українці, які мали середню зарплату/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яку пенсію отримують українці, які мали середню або вищу від середньої заробітну плату

За яких умов можна отримувати пенсію у розмірі понад 9 тисяч гривень

Українці, які мали середню заробітну плату і стаж 35 років, у нинішніх умовах можуть отримувати пенсію розміром 5269,9 грн. Але лише за умови, що людина отримувала середню заробітну плату упродовж усіх 35 років, коли працювала, або в середньому за життя мала середню зарплату.

Якщо ж в українця є 40 років стажу і упродовж усієї кар'єри він отримував середню зарплату, його пенсія у 2025 році становитиме 6022,8 грн. Тобто разом зі зростанням зарплати збільшиться і пенсійна виплата, пише OBOZ.UA.

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При цьому якщо людина отримувала не середню зарплату, а таку, яка на 50% вища середньої (зараз це 27 883 грн), то за умови наявності стажу у 35 років розмір пенсії становитиме 7904,9 грн.

Якщо ж зарплата була на 50% вищою за середню, а стаж становить 40 років, то можна отримувати пенсію в розмірі 9034,2 грн.

Які документи необхідно подати для виходу на пенсію/ Інфографіка: Главред

Пенсії і соцвиплати в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонерам начислять 944 грн щомісяця – стало відомо, як оформити додаткові виплати. Ця надбавка дорівнює 40% від мінімальної пенсії, яка з 2025 року зросте до 2361 грн.

Також стало відомо, що зміниться для отримувачів соцвиплат після 1 липня. Пенсійний фонд України з 1 липня починає адмініструвати соцвиплати для швидшої та ефективнішої обробки заявок.

Нагадаємо, буде відчутна надбавка – стало відомо, хто з пенсіонерів буде отримувати більші виплати. Майже третина українських пенсіонерів отримуватимуть додаткові суми.

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