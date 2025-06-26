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Інтегруємо війну: Орбан оскандалився заявою про членство України в ЄС

Анна Косик
26 червня 2025, 12:06
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Угорський прем'єр категоричний у питанні вступу України до Євросоюзу.
Орбан, Украина
Чому на думку Орбана Україна не має бути членом ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Орбан:

  • Через війну Угорщина проти членства України в ЄС
  • Україна становить безпосередню загрозу для Європейського Союзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз він причиною назвав те, що ЄС не потрібно, щоб з Україною інтегрувалась і війна.

Як передає ЄП, під час спілкування зі ЗМІ перед початком зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі він пояснив, що триваюча війна є головною перешкодою для вступу України до Євросоюзу.

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"Якщо ми візьмемо Україну в ЄС, ми з нею інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, що у стані війни і становить безпосередню загрозу для нас", – сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, якщо член ЄС у стані війни – це означає, що і ЄС у стані війни. Орбан наголосив, що Угорщині таке не подобається.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана щодо України - останні новини

Раніше Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу. Україна нібито розпочала скоординовану кампанію з дискредитації Угорщини.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.

Нещодавно Орбан аргументував те, що Україна не має вступати до ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи, а також згадав про намір вступу до НАТО.

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Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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