Через бензин і дизель: в Україні хочуть запровадити пільги для автомобілістів

Якщо зараз різко скасувати такі пільги, то, зокрема, може повернутися попит на авто з двигуном внутрішнього згоряння.

https://glavred.net/economics/iz-za-benzina-i-dizelya-v-ukraine-hotyat-vvesti-lgoty-dlya-avtomobilistov-10676525.html Посилання скопійоване

В Україні хочуть запровадити пільги для автомобілістів/ колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні можуть знову почати діяти пільги на ввезення у нашу державу електромобілів

Уже зареєстрований законопроєкт про продовження таких пільг

Нардеп пояснив, які переваги можуть отримати водії

В Україні хочуть продовжити пільги на ввезення у нашу державу електромобілів. Відповідний законопроєкт №13351-1 був зареєстрований у Верховній Раді.

Як передбачається у законопроєкті, відповідні пільги можуть продовжити на ввезення електромобілів в Україну на період воєнного стану й один рік після його завершення.

відео дня

Така ініціатива спрямована на те, щоб підтримувати громадян, які обирають сучасний, екологічний і економічно вигідний транспорт, розповів ініціатор та один з авторів законопроєкту, заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу") у коментарі для "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що електромобіль – це не розкіш, а практичний інструмент енергетичної незалежності та зменшення викидів.

Крейденко зазначив, що пільговий режим, зокрема, передбачає звільнення від ПДВ, ввізного мита і зниженого акцизу.

Нардеп наголосив, що така ініціатива спрямована на те, щоб зберегти доступність електротранспорту для громадян, а також підтримати малий бізнес, покращити розвиток інфраструктури і виконання екологічних зобов’язань України.

Крейденко висловив думку, що якщо різко скасувати такі пільги, то це може стати причиною втрати інвестицій, а також знизити доступність електромобілів і повернути попит на авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Штрафи для водіїв – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, водіям в Україні загрожує великий штраф – що потрібно негайно перевірити. Хоча під час повномасштабної війни для водіїв зробили одне виключення, багато хто все ще не дотримується ПДР.

Також раніше повідомлялося, що водіям загрожують великі штрафи за номерні знаки – як уникнути покарання. Водії допускаються трьох помилок з номерними знаками, за які передбачені штрафи.

Нагадаємо, покарають на більш ніж 100$ – в Україні стали жорсткішими правила паркування. Заходи покликані мінімізувати зловживання та гарантувати вільний доступ до паркувальних місць тим, хто їх дійсно потребує.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред