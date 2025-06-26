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Розжарить до +30: синоптик попередила, коли Україну накриє спека

Анна Косик
26 червня 2025, 10:07
91
У деяких регіонах України температура може піднятися до +32 градусів.
жара
Якою буде погода у перші дні липня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні в останні дні червня
  • Коли спека накриє Україну
  • В яких регіонах України температура повітря перевищить +30 градусів

Погода в Україні у перший місяць літа не балувала спекою. І до кінця червня не слід очікувати суттєвого зростання температури. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, в останні дні червня в Україні будуть помірні температурні показники. Також очікуються короткочасні дощі та переміщенням атмосферних фронтів.

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Сьогодні, 26 червня, у Західній Європі пануватиме атмосферний фронт, який вже вночі впливатиме на погоду північної частини і більшості центральних областей України. Вдень п'ятниці, 27 червня, він переміститься і на лівобережжя, тому в Україні будуть короткочасні дощі та місцями грози.

Найпрохолодніше до 29 червня буде у північних областях, натомість тепло пануватиме у південній частині України, а також на Закарпатті, де температура може сягати +28+32 градусів.

"З неділі, 29 червня, атмосферний тиск почне підвищуватися, над Європою буде встановлюватися антициклональний характер погоди. Опади припинятимуться, буде більше сонячних днів. Відповідно, температурні показники також почнуть зростати", – попередила Птуха.

Тому вже з початку наступного тижня у більшості областей України температура вдень підвищиться до +24+30 градусів, а в перші дні липня синоптик прогнозує спеку понад 30 градусів тепла на півдні та південному сході.

Птуха попередила, що на тлі потепління в Україні припиняться опади, що у певних регіонах на півдні та в центрі України може спричинити посуху та підвищення пожежної небезпеки.

Наталія Птуха
Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні протягом тижня 23-29 червня буде нестійкою та свіжою. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами.

Раніше повідомлялося, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму. Середня місячна температура коливатиметься в межах +21,6...+26,0 °С, в Карпатах +17...+19°С, що на 2-2,5° вище за норму.

Напередодні стало відомо, що погода в Україні, за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віри Балабух, найближчими місяцями буде посушливою, а загалом літо в 2025 році буде спекотним.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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