Відчутна надбавка: хто з пенсіонерів буде отримувати більші виплати

Майже третина українських пенсіонерів отримуватимуть додаткові суми.

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Кому з пенсіонерів нарахували більшу виплату / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили в ПФУ:

Фінансування пенсій за червень завершено

У червні деякі пенсіонери отримали надбавки з пролонгуванням на наступні місяці

25 червня 2025 року ПФУ завершив фінансування пенсій і цього місяця низка українців отримали надбавки, які будуть перераховувати і в наступні місяці.

Пресслужба ПФУ повідомила, що у червні було виплачено додаткові суми працюючим пенсіонерам. При цьому доплату перераховували з урахуванням коштів за квітень та травень.

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Зауважимо, що мова йде про 2,9 мільйона пенсіонерів серед 10,3 мільйонів, які продовжують працювати. У середньому, їхня пенсія становить 6 862,86 гривень проти 6 341,11 гривень у непрацюючих пенсіонерів.

Щодо індексації пенсій, то цього місяця її не було. Востаннє автоматичний перерахунок пенсій проводився у березні 2025 року, коли виплати зросли на 11,5%.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що середній розмір пенсії в Україні наразі становить 6 341 грн, що, згідно з актуальним курсом, приблизно складає 132,5 євро. Однак, пенсіонери в Європі отримують значно більше - станом на 2022 рік виплати становлять 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 грн).

Напередодні повідомлялося, що в Україні пенсіонер зі середньою зарплатою та повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Такий розмір виплати можливий, якщо людина протягом 35 років отримувала середню заробітну плату.

Нагадаємо, українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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