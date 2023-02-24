Постпред Росії в ООН цинічно перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців

Коли під час засідання Радбезу ООН усі присутні встали, щоб вшанувати пам'ять українців, Небензя перервав хвилину мовчання, стукнувши у свій мікрофон.

Небензя перервав хвилину мовчання в пам'ять про українців / Вікіпедія

Російський посол Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН перервав хвилину мовчання в пам’ять про українців, які загинули внаслідок розв'язаної Росією війни.

Як повідомляє Sky News, під час засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав присутніх вшанувати пам'ять про українців, що загинули від російської агресії.

Коли присутні встали, щоб вшанувати пам'ять, Небензя перервав хвилину мовчання, стукнувши у свій мікрофон. Після цього, модератор засідання надав слово представнику з країни-агресорки Росії.

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"Ми піднімаємося на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні", - сказав він, ймовірно, маючи на увазі загиблих у війні російських загарбників.

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Нагадаємо, раніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відзначився неадекватною заявою після масованого ракетного обстрілу України. Зокрема, він звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні цивільної інфраструктури українську ППО та "накачуванні України зброєю" з боку Заходу.

Окрім того, Небензя заявляв, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами". Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пожартував, що в Україні оголошена часткова мобілізація, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.

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