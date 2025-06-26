Ігор Кондратюк уперше зізнався, чому приховував службу сина в ЗСУ

Кондратюк став говорити про це лише нещодавно.

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Ігор Кондратюк діти - продюсер розповів про службу сина / колаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, Скриншот YouTube

Коротко:

Син Ігоря Кондратюка пішов до ЗСУ добровольцем

Продюсер розповів, чому не говорив про це раніше

Український музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк нещодавно вперше повідомив, що його старший син Сергій став добровольцем і вступив до лав ЗСУ. У бесіді з Люкс ФМ шоумен підтвердив - син воює.

Цей факт здавався Кондратюку абсолютно природним, тому він і не поширювався на публіці про службу Сергія. "Він пішов добровольцем. Планував в одну частину. Його забрали після "учебки" в десантно-штурмові війська, у 46-ту бригаду. Тільки тому я почав про це говорити. На мою думку, це нормально, що чоловіки, які можуть тримати в руках зброю, воюють... Про що говорити? Що я молодець? Ні. Це він молодець", - зазначив він.

Також Ігор Кондратюк зізнався, чому саме він змінив свою думку, і наважився заговорити про службу сина. Не останню роль у цьому зіграв колишній підопічний продюсера - співак Віталій Козловський. "Я про це сказав тільки тому, що Козловський заявив, що я сховав своїх синів (пізніше Віталій відмовився від своїх слів і попросив вибачення - прим. редактора). Це обурило мого сина", - поділився шоумен.

Дивіться відео коментаря Ігоря Кондратюка про службу сина в ЗСУ:

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Хто такий Ігор Кондратюк? Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

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