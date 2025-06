Королева Нідерландів висміяла Трампа просто перед його носом: що сталося

Королева Нідерландів Максима не стримала емоцій після зустрічі з президентом США.

Королева Нідерландів не змогла приховати емоції / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вранці 25 червня король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима прийняли президента США Дональда Трампа в палаці Хейс-тен-Босх, де той зупинився під час саміту НАТО в Гаазі. Під час фотосесії королева Нідерландів висміяла Трампа. Курйозний момент потрапив на відео, яке розлетілося у соцмережах.

Незвичайний момент стався під час офіційної фотосесії президента США Дональда Трампа з королівським подружжям Нідерландів — королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою. Після сніданку в палаці Хейс-тен-Босх, де Трамп зупинився на ніч у рамках саміту НАТО, лідери вийшли до преси для традиційного фото в салоні палацу.

Поки король Віллем-Олександр коментував дизайн залу, президент Трамп жестикулював і щось жваво розповідав. У мить, коли Трамп відвернувся, королева Максима, стоячи поруч, іронічно перекривила його, наслідуючи манеру мовлення — особливо рухи губ та стиль вимови. Королева помітно скривилася, намагаючись наслідувати слова Дональда Трампа: "Thank you wery much" ("Спасибі вам велике").

Король, вочевидь, або не помітив міміку дружини, або вирішив не реагувати. Сам Трамп не помітив тролінгу, продовжуючи спокійно позувати для фото й усміхатися.

Цей момент миттєво розлетівся в соцмережах. Користувачі жартують про "королівський тролінг" і додають з іронією: "Жодного натяку на осуд – лише розуміння".

Дивіться відео, де королева Нідерландів пародіює Трампа:

Королева Нідерландів майстерно спародіювала Трампа / Фото: скріншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ледь не впав, піднімаючись на борт літака в Мериленді. Він спіткнувся на трапі, а за ним так само перечепився держсекретар Марко Рубіо. У соцмережах жартують, що Трамп отримав "на горіхи" за те, що раніше висміював Джо Байдена за схожу ситуацію.

Раніше команда Дональда Трампа "добре посміялася" через рішення Мішель Обами пропустити інавгурацію, адже не очікували її присутності. Демократи ж наголошують, що Трамп із Меланією також не ходили на інавгурацію Байдена.

Як повідомляв Главред, конгресмен-республіканець Джек Кімбл саркастично відреагував на заяву Ілона Маска про нібито участь України в кібератаці на соцмережу X. Кімбл закликав Маска до переговорів із Україною і заявив, що той "не має карт" і "йому доведеться поступатися".

Що таке саміт НАТО? Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.

