Путін готується до війни: в ISW попередили про небезпеку нападу РФ на НАТО

Країна-агресорка Росія може проводити підготовку до нового збройного конфлікту. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що РФ може напасти на одну з країн-членів НАТО. До такого висновку дійшли аналітики після аналізу оцінки президента США Дональда Трампа амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Трамп вважає, що Путіна цікавлять не лише території України. При цьому американський президент назвав помилкою вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

На тлі цих заяв в ISW підтвердили, що РФ на чолі з Путіним справді готується до можливої майбутньої конфронтації з НАТО. Оцінки аналітиків свідчать про створення умов і для потенційної агресії проти країн, що раніше входили до складу СРСР, а наразі не є членами Альянсу.

Важливим нюансом є і те, що Кремль використовує ту саму риторику щодо ймовірного нападу на країни НАТО, що й у 2022 році, перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента України Володимира Зеленського Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.

Раніше також генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія дійсно розглядає можливість нападу на одну з країн-членів Альянсу. За оцінками, це може статися протягом найближчих 5–7 років.

Зазначимо, що напередодні російський диктатор Володимир Путін назвав "неймовірною брехнею" інформацію про можливий напад Росії на країни Європи або НАТО.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.