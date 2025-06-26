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Ми стоїмо на порозі нової війни, де ядерні удари вже не пріоритет - ЦПД

Марія Николишин
26 червня 2025, 11:17
375
Війни майбутнього не будуть пов’язані із обміном ядерними ударами.
Ми стоїмо на порозі нової війни, де ядерні удари вже не пріоритет - ЦПД
Якою буде війна майбутнього / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Головне із заяви керівника ЦПД:

  • Майбутнє - не за ядерним стримуванням
  • Стратегічну стабільність можуть зруйнувати атаки на AI-інфраструктуру
  • Потрібне стримування через страх АІ-хаосу

Весь світ стоїть на порозі нової логіки протистояння, конкуренції і війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Поки застарілі політики продовжують говорити про ядерну зброю, а окремо божевільні про "Орєшнік", майбутнє - не за ядерним стримуванням, а за доктриною ШІ-стримування", - наголосив він.

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За його словами, необхідно вже адаптовувати логіку ядерної доби до доби ШІ. Зокрема, стратегічну стабільність у світі майбутнього можуть зруйнувати не ракети, а атаки на AI-інфраструктуру.

Коваленко також зауважив, що війни майбутнього - це не обмін ядерними ударами, про що "постійно кажуть старі політики". Йдеться про атаки на системи, які будуть виконувати і ухвалювати рішення майбутнього:

  • центри ШІ, що керуватимуть ракетними системами;
  • генеративні моделі, що впливатимуть на розвіддані;
  • LLM, які аналізуватимуть і виводитимуть політичні сценарії, від чого люди відштовхуватимуться при ухваленні рішень;
  • системи ШІ, які відповідатимуть за енергетику та системи життєзабезпечення міст.

"І якщо одна держава навмисно виводить з ладу AI-системи іншої - ризик втрати контролю зростає кратно. Нам потрібне стримування через страх АІ-хаосу", - підкреслив керівник ЦПД.

На його думку, необхідно займатися наступними діями:

  • класифікувати критичні ШІ‑системи як об’єкти стратегічної безпеки;
  • розробити протоколи "захищеного ухвалення рішень" в умовах гібридної дестабілізації;
  • ініціювати міжнародну платформу з правил поведінки у сфері бойового ШІ.

"Ми стоїмо на порозі нової логіки протистояння, конкуренції і війни. Це стосується всього світу", - підсумував Коваленко.

Ми стоїмо на порозі нової війни, де ядерні удари вже не пріоритет - ЦПД
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія дійсно розглядає можливість нападу на одну з країн-членів Альянсу. За оцінками, це може статися протягом найближчих 5–7 років.

Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії Святослав Паламар сказав, що в України є шанси здобути перемогу у війні з російськими окупантами. Мир настане тоді, коли в Росії зміниться режим, або вона розпадеться, і вже не загрожуватиме українській державності.

Водночас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що санкції проти країни-агресора Росії є ключовим елементом для припинення війни в Україні.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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ядерна загроза війна Росії та України Андрій Коваленко
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