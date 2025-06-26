Ми стоїмо на порозі нової війни, де ядерні удари вже не пріоритет - ЦПД

Головне із заяви керівника ЦПД:
- Майбутнє - не за ядерним стримуванням
- Стратегічну стабільність можуть зруйнувати атаки на AI-інфраструктуру
- Потрібне стримування через страх АІ-хаосу
Весь світ стоїть на порозі нової логіки протистояння, конкуренції і війни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Поки застарілі політики продовжують говорити про ядерну зброю, а окремо божевільні про "Орєшнік", майбутнє - не за ядерним стримуванням, а за доктриною ШІ-стримування", - наголосив він.відео дня
За його словами, необхідно вже адаптовувати логіку ядерної доби до доби ШІ. Зокрема, стратегічну стабільність у світі майбутнього можуть зруйнувати не ракети, а атаки на AI-інфраструктуру.
Коваленко також зауважив, що війни майбутнього - це не обмін ядерними ударами, про що "постійно кажуть старі політики". Йдеться про атаки на системи, які будуть виконувати і ухвалювати рішення майбутнього:
- центри ШІ, що керуватимуть ракетними системами;
- генеративні моделі, що впливатимуть на розвіддані;
- LLM, які аналізуватимуть і виводитимуть політичні сценарії, від чого люди відштовхуватимуться при ухваленні рішень;
- системи ШІ, які відповідатимуть за енергетику та системи життєзабезпечення міст.
"І якщо одна держава навмисно виводить з ладу AI-системи іншої - ризик втрати контролю зростає кратно. Нам потрібне стримування через страх АІ-хаосу", - підкреслив керівник ЦПД.
На його думку, необхідно займатися наступними діями:
- класифікувати критичні ШІ‑системи як об’єкти стратегічної безпеки;
- розробити протоколи "захищеного ухвалення рішень" в умовах гібридної дестабілізації;
- ініціювати міжнародну платформу з правил поведінки у сфері бойового ШІ.
"Ми стоїмо на порозі нової логіки протистояння, конкуренції і війни. Це стосується всього світу", - підсумував Коваленко.
Війна - останні новини України
Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія дійсно розглядає можливість нападу на одну з країн-членів Альянсу. За оцінками, це може статися протягом найближчих 5–7 років.
Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії Святослав Паламар сказав, що в України є шанси здобути перемогу у війні з російськими окупантами. Мир настане тоді, коли в Росії зміниться режим, або вона розпадеться, і вже не загрожуватиме українській державності.
Водночас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що санкції проти країни-агресора Росії є ключовим елементом для припинення війни в Україні.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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